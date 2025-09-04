من أجل كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يعلن مواجهة منتخب مصر للشباب وديا

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 21:18

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

يخوض فريق بيراميدز مواجهة ودية مع منتخب مصر للشباب استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس إنتركونتيننتال.

ويلتقي بيراميدز مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في كأس إنتركونتيننتال في التاسعة من مساء يوم 14 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

وأوضح أحمد زاهر المدير الإداري لـ بيراميدز للمركز الإعلامي للنادي: "بيراميدز سيواجه منتخب مصر للشباب وديا يوم الإثنين المقبل الساعة السابعة مساءً في استاد الدفاع الجوي استعدادا لكأس العالم للشباب".

أخبار متعلقة:
بعد قرابة ربع قرن.. دانييل ليفي يترك رئاسة توتنام "ما أبطى بالسيل إلا كبره".. الريان يضم ميتروفيتش كرة يد - بدون المحترفين.. قائمة المعسكر الأول لمنتخب مصر في ولاية باسكوال الكاس: اتحاد الكرة ساعدنا في تحقيق احتكاك قوي قبل كأس العالم تحت 17 عاما

وفي حال فاز بيراميدز على أوكلاند سيواجه أهلي جدة السعودي بطل آسيا يوم 23 سبتمبر الجاري في ملعب الإنماء في المملكة العربية السعودية على كأس آسيا إفريقيا المحيط الهادي، والفائز من تلك المباراة سيتأهل لنصف النهائي في انتظار بطل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

وانطلق معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، وذلك في مشروع المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، ويستمر المعسكر حتى يوم 9 سبتمبر الجاري.

ويسافر منتخب مصر إلى تشيلي يوم 13 سبتمبر الجاري لاستكمال معسكره الختامي استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم بتشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادم.

وتضم مجموعة الفراعنة: اليابان ونيوزيلاندا وتشيلي.

وأدي المنتخب تدريبه الأول اليوم فى معسكر الهدف المقرر أن يتخلله 3 مباريات ودية مع الجبلين السعودي يوم الأربعاء المقبل والشرطة العراقي يوم السبت القادم والثالثة يوم 9 سبتمبر الجاري فى ختام المعسكر وأصبحت ضد بيراميدز.

وتستضيف تشيلي منافسات كأس العالم خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبل.

وتم الاتفاق مع منتخب كوستاريكا لمواجهته وديا في تشيلي قبل كأس العالم للشباب.

ويسعى الاتحاد المصري للتنسيق لخوض مباراة ودية ثانية في تشيلي بجانب كوستاريكا.

ويعد ذلك المعسكر هو الأخير قبل السفر إلى تشيلي لخوض البطولة.

وشهدت القائمة تواجد 6 محترفين وهم سليم طلب لاعب هيرتا برلين وتيبو جابرييل لاعب هوفنهايم لاعب ماينز وعمر عبد المجيد لاعب هامبورج ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير وعمرو بيبو لاعب أراو لاعب أراو السويسري وعمر خضر لاعب أستون فيلا.

بيراميدز منتخب مصر للشباب
نرشح لكم
مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون الكاس: اتحاد الكرة ساعدنا في تحقيق احتكاك قوي قبل كأس العالم تحت 17 عاما كأس الخليج تحت 20 - مصر للناشئين يختتم المجموعات بفوز قاتل على شباب البحرين منتخب مصر يرتدي زيه الأساسي أمام إثيوبيا.. والضيوف بالقميص الأخضر أشرف صبحي: اتحاد الكرة دوره إلزام من يعمل داخل منظومته بعدم التجاوز.. وقلوبنا مع المنتخب أحمد سامي: نمتلك من الخبرات ما يكفي للظهور بشكل جيد في كأس العرب ربيعة: مواجهة إثيوبيا هامة من الناحية النفسية.. وهذا الجيل يستحق التواجد بكأس العالم قبل مواجهة إثيوبيا.. منتخب مصر يواصل تدريباته على استاد القاهرة
أخر الأخبار
الزمالك يواجه النجوم وديا استعدادا للقاء المصري 8 دقيقة | الدوري المصري
مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
من أجل كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يعلن مواجهة منتخب مصر للشباب وديا 45 دقيقة | منتخب مصر
بعد قرابة ربع قرن.. دانييل ليفي يترك رئاسة توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
"ما أبطى بالسيل إلا كبره".. الريان يضم ميتروفيتش ساعة | ميركاتو
الكاس: اتحاد الكرة ساعدنا في تحقيق احتكاك قوي قبل كأس العالم تحت 17 عاما ساعة | منتخب مصر
كرة يد - بدون المحترفين.. قائمة المعسكر الأول لمنتخب مصر في ولاية باسكوال ساعة | كرة يد
الدوري المصري سيدات - دجلة يتصدر بـ 11 هدفا.. وانتصار الزمالك على زد وخماسية لـ الأهلي ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512766/من-أجل-كأس-إنتركونتيننتال-بيراميدز-يعلن-مواجهة-منتخب-مصر-للشباب-وديا