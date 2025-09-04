"ما أبطى بالسيل إلا كبره".. الريان يضم ميتروفيتش

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 20:24

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - النصر

أعلن نادي الريان القطري عن تعاقده مع المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش قادما من الهلال السعودي.

وقال ميتروفيتش في ختام فيديو التقديم المثل البدوي المنتشر "ما أبطى بالسيل إلا كبره".

ويشير المثل البدوي إلى الربط بين تأخر الشيء وبين حجمه وأهميته، وتم استخدامه في تقديم صفقة تمت في الرابع من سبتمبر، في الأنفاس الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية.

وكان ميتروفيتش قد خرج من قائمة الهلال المحلية للموسم الجديد.

وغاب ميتروفيتش عن الهلال الفترة الأخيرة ولم يخض مع الفريق منافسات كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

في ذلك الوقت تعاقد الهلال مع عبد الرزاق حمد الله مؤقتا أثناء البطولة، ثم ضم داروين نونيز من ليفربول.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى الهلال في صيف 2023 قادما من فولام مقابل 52 مليون يورو.

وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 79 مباراة وسجل 68 هدفا وصنع 15 آخرين.

وحصد ميتروفيتش جائزة هداف السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتغلب الهلال على الرياض في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بهدفين دون مقابل.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام القادسية ضمن منافسات الجولة الثانية يوم 13 سبتمبر الجاري.

