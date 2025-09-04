الكاس: اتحاد الكرة ساعدنا في تحقيق احتكاك قوي قبل كأس العالم تحت 17 عاما

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 20:18

كتب : FilGoal

أحمد الكاس - منتخب الناشئين

تقدم أحمد الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر تحت 17 عاما بالشكر لاتحاد الكرة على المشاركة في كأس الخليج للشباب.

وودع منتخب مصر البطولة من مرحلة المجموعات بعد الفوز على البحرين بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة.

وقال الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر تحت 17 عاما: "اتحاد الكرة ساعدنا في تحقيق احتكاك قوي، لعبنا وديتي السعودية وبطولة كأس الخليج".

وأَضاف "واجهنا منتخبات أكبر في الفئة العمرية من أجل تحقيق استفادة قوية قبل المشاركة في مونديال قطر".

وأردف "سنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الشعب المصري وتقديم أداء يليق باسم مصر".

وكان منتخب مصر قد بدأ المشوار بالخسارة من عُمان بنتيجة 2-0 ثم العراق بنفس النتيجة قبل إنهاء المرحلة بفوز مثير.

وودع منتخبا مصر والبحرين البطولة مبكرا فيما تأهل منتخب عُمان في الصدارة بعد الفوز على العراق 1-0 برصيد 6 نقاط متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن أسود الرافدين.

وشارك منتخب مصر للناشئين تحت قيادة أحمد الكاس استعدادا للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما في قطر شهر نوفمبر المقبل.

وتعود آخر مشاركة لمنتخب مصر في كأس العالم للناشئين إلى بطولة 1997 التي أقيمت في مصر.

كما تعد تلك المرة الثالثة في التاريخ التي يشارك فيها منتخب مصر للناشئين في كأس العالم.

أحمد الكاس منتخب مصر تحت 17 عاما
