الكاس: اتحاد الكرة ساعدنا في تحقيق احتكاك قوي قبل كأس العالم تحت 17 عاما
الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 20:18
كتب : FilGoal
تقدم أحمد الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر تحت 17 عاما بالشكر لاتحاد الكرة على المشاركة في كأس الخليج للشباب.
وودع منتخب مصر البطولة من مرحلة المجموعات بعد الفوز على البحرين بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة.
وقال الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر تحت 17 عاما: "اتحاد الكرة ساعدنا في تحقيق احتكاك قوي، لعبنا وديتي السعودية وبطولة كأس الخليج".
وأَضاف "واجهنا منتخبات أكبر في الفئة العمرية من أجل تحقيق استفادة قوية قبل المشاركة في مونديال قطر".
وأردف "سنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الشعب المصري وتقديم أداء يليق باسم مصر".
وكان منتخب مصر قد بدأ المشوار بالخسارة من عُمان بنتيجة 2-0 ثم العراق بنفس النتيجة قبل إنهاء المرحلة بفوز مثير.
