كرة يد - بدون المحترفين.. قائمة المعسكر الأول لمنتخب مصر في ولاية باسكوال

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 20:16

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

يخوض منتخب مصر لكرة اليد معسكره الأول بعد تولي خافيير باسكوال منصب المدير الفني.

ويبدأ المعسكر يوم الأحد في المركز الأولمبي، في غياب اللاعبين المحترفين بالخارج.

ويقام المعسكر تحت قيادة فيرناندو باربيتو المدرب العام لمنتخب مصر، وروجر فونت ريباخ مدرب الأحمال واللياقة البدنية.

أخبار متعلقة:
يد - فيتسلار الألماني يوضح سبب غياب هنداوي عن مواجهة أحمد خيري يد - خامس المصريين في البوندزليجا.. فيتسلار الألماني يضم كريم هنداوي كرة يد – الزمالك يضم الحارس عمرو عبد السلام لتعويض رحيل كريم هنداوي

وجاءت قائمة الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - يوسف ناجي - يوسف وليد - مصطفى بيومي

الظهير الأيمن: محسن رمضان - محمد لاشين - عبد الله إمام - جمال صلاح - محمد عدلان

الظهير الأيسر: نبيل شريف - محمد مجدي - شهاب الدين علي - مروان حاتم - هشام صلاح - عمر عدلان - يحيى الكردي

الجناح الأيمن: أكرم يسري - عمر كاستيلو - محمد عماد أوكا - ياسين محمد - عمر هايمن - زياد عوض - عبد الرحمن أشرف

الجناح الأيسر: عبد العزيز إيهاب - مازن رضا - محمد مؤمن صفا - عمر بركة - حازم الصباغ

صانع الألعاب: أحمد سامح - سيف هاني - زياد حشاد - محمد صلاح - حمزة وليد - يوسف لوله

لاعب الدائرة: إبراهيم المصري - ياسر سيف - بيجاد مروان - معاذ عرب - أحمد تغيان

كرة يد منتخب مصر لكرة اليد
نرشح لكم
يد - فيتسلار الألماني يوضح سبب غياب هنداوي عن مواجهة أحمد خيري يد - خامس المصريين في البوندزليجا.. فيتسلار الألماني يضم كريم هنداوي "بشأن الاعتماد على المحترفين فقط".. اتحاد اليد ينفي تصريحات باسكوال بخصوص قائمة منتخب مصر كرة يد – الزمالك يضم الحارس عمرو عبد السلام لتعويض رحيل كريم هنداوي كرة يد - برميات الترجيح.. الدرع يتوج بلقب السوبر الإسباني البرتغالي مع برشلونة يد - سيف الدرع ومحمد علي وجها لوجه في نهائي السوبر الإسباني البرتغالي يد - يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل يخسران السوبر الفرنسي يد - قداح يتوج بالسوبر البولندي
أخر الأخبار
مران منتخب مصر - ختام الاستعدادات للقاء إثيوبيا في حضور وزير الثقافة 16 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - عقوبات من الإسماعيلي على اللاعبين لرفضهم خوض المران 35 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - طارق سليمان ينضم لـ البدري في أهلي طرابلس الليبي 40 دقيقة | الكرة المصرية
مبابي: على الأريكة يعتقدون أننا يجب أن نلعب أكثر لأننا نجني الكثير من المال 42 دقيقة | الدوري الإسباني
برائعة الحمدان.. السعودية تهزم مقدونيا وديا 56 دقيقة | سعودي في الجول
من أجل أوروبا.. تحديد موعد دربي مدريد ساعة | الدوري الإسباني
تصفيات كأس العالم - بهدف لاعب الجونة.. مدغشقر تشدد الخناق على غانا بعد تعثرها ساعة | الدوري المصري
على رأسهم مبابي.. أثر ألونسو على المرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس في ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512762/كرة-يد-بدون-المحترفين-قائمة-المعسكر-الأول-لمنتخب-مصر-في-ولاية-باسكوال