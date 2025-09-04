كرة يد - بدون المحترفين.. قائمة المعسكر الأول لمنتخب مصر في ولاية باسكوال

يخوض منتخب مصر لكرة اليد معسكره الأول بعد تولي خافيير باسكوال منصب المدير الفني.

ويبدأ المعسكر يوم الأحد في المركز الأولمبي، في غياب اللاعبين المحترفين بالخارج.

ويقام المعسكر تحت قيادة فيرناندو باربيتو المدرب العام لمنتخب مصر، وروجر فونت ريباخ مدرب الأحمال واللياقة البدنية.

وجاءت قائمة الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - يوسف ناجي - يوسف وليد - مصطفى بيومي

الظهير الأيمن: محسن رمضان - محمد لاشين - عبد الله إمام - جمال صلاح - محمد عدلان

الظهير الأيسر: نبيل شريف - محمد مجدي - شهاب الدين علي - مروان حاتم - هشام صلاح - عمر عدلان - يحيى الكردي

الجناح الأيمن: أكرم يسري - عمر كاستيلو - محمد عماد أوكا - ياسين محمد - عمر هايمن - زياد عوض - عبد الرحمن أشرف

الجناح الأيسر: عبد العزيز إيهاب - مازن رضا - محمد مؤمن صفا - عمر بركة - حازم الصباغ

صانع الألعاب: أحمد سامح - سيف هاني - زياد حشاد - محمد صلاح - حمزة وليد - يوسف لوله

لاعب الدائرة: إبراهيم المصري - ياسر سيف - بيجاد مروان - معاذ عرب - أحمد تغيان