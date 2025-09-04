الدوري المصري سيدات - دجلة يتصدر بـ 11 هدفا.. وانتصار الزمالك على زد وخماسية لـ الأهلي
الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 20:14
كتب : FilGoal
حقق وادي دجلة الفوز الأكبر في موسم 2025-26 من الدوري المصري سيدات بالفوز 11-0 على الطيران في الجولة الثالثة.
وجاء ذلك ليحطم انتصار الأهلي في الجولة الماضية على اتحاد بسيون بنتيجة 9-0.
وحققت سيدات الزمالك الفوز الأول في الموسم على حساب بيراميدز بهدف دون رد.
وانتصر المصري بنتيجة 2-1 على اتحاد بسيون، وتعادل مودرن سبورت مع زد بدون أهداف.
وفازت سيدات الأهلي على رع بخماسية دون مقابل.
وحقق بالم هيلز فوزا بنتيجة 3-2 على المقاولون العرب.
وانتصر أس إي كا على إنبي محققا أول انتصار له هذا الموسم في ظهوره الأول بالمسابقة.
وارتقت سيدات دجلة للصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي.
وأصبح الزمالك في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.
