مران الأهلي - استئناف التدريبات تحت قيادة النحاس.. ومحاضرة للمرحلة المقبلة
الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 20:07
كتب : حسام نور الدين
استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الساعات الماضية.
عقد عماد النحاس المدير الفني المؤقت محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة القادمة، والارتباطات الخاصة بالفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولي.
أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين، بسبب الاستدعاء للمنتخبات الوطنية المختلفة.
ويتواجد كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، في معسكر المنتخب الأول استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.
بينما يتواجد الثلاثي حسين الشحات وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة مع المنتخب الذي يشارك في منافسات بطولة كأس العرب، فيما سافر أشرف داري وأليو ديانج للانضمام لمنتخبي المغرب ومالي.
وشهد المران مشاركة أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية، حسبما علم FilGoal.com.