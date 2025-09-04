مران الأهلي - استئناف التدريبات تحت قيادة النحاس.. ومحاضرة للمرحلة المقبلة

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 20:07

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - عماد النحاس

استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب فترة الراحة التي حصل عليها ‏اللاعبون خلال الساعات الماضية.‏

عقد عماد النحاس المدير الفني المؤقت محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة القادمة، ‏والارتباطات الخاصة بالفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولي.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين، بسبب ‏الاستدعاء للمنتخبات الوطنية المختلفة.

ويتواجد كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل ‏كوكا ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، في معسكر المنتخب الأول استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس ‏العالم 2026.

بينما يتواجد الثلاثي حسين الشحات وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة مع المنتخب الذي يشارك في منافسات بطولة كأس العرب، فيما سافر أشرف ‏داري وأليو ديانج للانضمام لمنتخبي المغرب ومالي.

وشهد المران مشاركة أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية، حسبما علم FilGoal.com.

وجاءت مشاركة عبد القادر ضمن 10 لاعبين فقط هم: محمد أحمد "سيحا" وإمام عاشور وأشرف بنشرقي وطاهر محمد ومحمد شريف وأحمد رضا وعمر كمال وأحمد رمضان ونيتس جراديشار.

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل كالآتي:

عماد النحاس - قائم بأعمال المدير الفني

عادل مصطفى - مدرب عام

محمد نجيب - مدرب مساعد

عبد الرحمن عيسى - مدرب الأحمال

أمير عبد الحميد - مدرب حراس مرمى

وليد صلاح الدين - مدير الكرة

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.

