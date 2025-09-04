مران الأهلي - استئناف التدريبات تحت قيادة النحاس.. ومحاضرة للمرحلة المقبلة

استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب فترة الراحة التي حصل عليها ‏اللاعبون خلال الساعات الماضية.‏

عقد عماد النحاس المدير الفني المؤقت محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة القادمة، ‏والارتباطات الخاصة بالفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولي.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين، بسبب ‏الاستدعاء للمنتخبات الوطنية المختلفة.

ويتواجد كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل ‏كوكا ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، في معسكر المنتخب الأول استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس ‏العالم 2026.

بينما يتواجد الثلاثي حسين الشحات وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة مع المنتخب الذي يشارك في منافسات بطولة كأس العرب، فيما سافر أشرف ‏داري وأليو ديانج للانضمام لمنتخبي المغرب ومالي.

وشهد المران مشاركة أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية، حسبما علم FilGoal.com.