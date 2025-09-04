تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني بحضور المدير الرياضي ولجنة التخطيط

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، اجتماعا مهما اليوم الخميس مع الجهاز الفني للفريق الأول.

وجاء ذلك في حضور لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، محمد يوسف المدير الرياضي.

شهد الاجتماع الاتفاق على آليات العمل في المرحلة القادمة والدعم والمساندة، والتأكيد على التعاون الكامل بين كافة أعضاء الجهاز بما يخدم المصلحة العامة للفريق.

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل كالآتي:

عماد النحاس - قائم بأعمال المدير الفني

عادل مصطفى - مدرب عام

محمد نجيب - مدرب مساعد

عبد الرحمن عيسى - مدرب الأحمال

أمير عبد الحميد - مدرب حراس مرمى

وليد صلاح الدين - مدير الكرة

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.