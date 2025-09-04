تقرير إيطالي: نسبة انتصارات 44%.. سمبليتشي من المرشحين لتدريب الأهلي

انضم الإيطالي ليوناردو سمبليتشي لقائمة المدربين المرشحين لتدريب الأهلي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويقود عماد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت لحين تعاقد الأهلي مع مدرب أجنبي جديد.

ووفقا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي فإن "سمبليتشي من المرشحين لتدريب الأهلي واتصالات بين الطرفين تجري بالفعل".

المدرب الإيطالي البالغ 58 عاما درّب فرق بيزا وسبال وكالياري وسبيزيا وأخيرا سامبدوريا في الدرجة الثانية الإيطالية.

وخلال مسيرته كمدرب قاد ليوناردو الفرق في 479 مباراة فاز في 211 بنسبة 44% وتعادل في 136 وخسر 132.

وسبق أن قاد سمبليتشي فريق سبال للفوز بدوري الدرجة الثانية الإيطالي موسم 2016-17 والتأهل للدوري الإيطالي لأول مرة منذ 49 عاما.

وخلال مسيرته قاد سمبليتشي سبال وكالياري وسبيزيا في الدوري الإيطالي في 132 مباراة فاز في 31 فقط.

وخلال مسيرته منح الفرصة الأولى لعدة لاعبين للظهور أبرزهم أليكس ميريت حارس نابولي الحالي وجيلميلو فيكاريو حارس توتنام الحارس وجابرييل ستريفيزا جناح كومو الحالي.

يذكر أن الصحف البرازيلية ربطت اسم أبيل فيريرا مدرب بالميراس بتدريب الأهلي، فيما ارتبط اسم باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية والبرتغال والإمارات السابق بتدريب الأهلي وفقا لتقارير برتغالية.

ويستعد الأهلي للقاء إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري بعد نهاية التوقف الدولي الجاري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط بعد خوض 4 مباريات من أول 5 جولات من الدوري المصري.