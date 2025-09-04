مران الأهلي - عبد القادر يشارك في التدريبات الجماعية.. وظهور ثلاثي الجهاز الفني الجديد

شهد مران الأهلي اليوم الخميس الظهور الأول لوليد صلاح الدين وعادل مصطفى وأمير عبد الحميد بعد الانضمام للجهاز الفني الجديد.

وأعلن الأهلي أمس الأربعاء تشكيل جهازه الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس لحين تعيين المدير الفني الجديد.

وشهد المران مشاركة أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية، حسبما علم FilGoal.com.

وجاءت مشاركة عبد القادر ضمن 10 لاعبين فقط هم: محمد أحمد "سيحا" وإمام عاشور وأشرف بنشرقي وطاهر محمد ومحمد شريف وأحمد رضا وعمر كمال وأحمد رمضان ونيتس جراديشار.

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل كالآتي:

عماد النحاس - قائم بأعمال المدير الفني

عادل مصطفى - مدرب عام

محمد نجيب - مدرب مساعد

عبد الرحمن عيسى - مدرب الأحمال

أمير عبد الحميد - مدرب حراس مرمى

وليد صلاح الدين - مدير الكرة

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.