مران الأهلي - عبد القادر يشارك في التدريبات الجماعية.. وظهور ثلاثي الجهاز الفني الجديد

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 19:03

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي - أحمد عبد القادر

شهد مران الأهلي اليوم الخميس الظهور الأول لوليد صلاح الدين وعادل مصطفى وأمير عبد الحميد بعد الانضمام للجهاز الفني الجديد.

وأعلن الأهلي أمس الأربعاء تشكيل جهازه الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس لحين تعيين المدير الفني الجديد.

وشهد المران مشاركة أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية، حسبما علم FilGoal.com.

أخبار متعلقة:
تقرير برتغالي: باولو بينتو مرشح لتدريب الأهلي.. واتصالات مبدئية لمعرفة شروطه تقرير برازيلي: أبيل فيريرا يتلقى عرضا لتدريب الأهلي الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت بقيادة النحاس في الجول يكشف التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت في الأهلي

وجاءت مشاركة عبد القادر ضمن 10 لاعبين فقط هم: محمد أحمد "سيحا" وإمام عاشور وأشرف بنشرقي وطاهر محمد ومحمد شريف وأحمد رضا وعمر كمال وأحمد رمضان ونيتس جراديشار.

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل كالآتي:

عماد النحاس - قائم بأعمال المدير الفني

عادل مصطفى - مدرب عام

محمد نجيب - مدرب مساعد

عبد الرحمن عيسى - مدرب الأحمال

أمير عبد الحميد - مدرب حراس مرمى

وليد صلاح الدين - مدير الكرة

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.

مران الأهلي أحمد عبد القادر وليد صلاح الدين
نرشح لكم
الزمالك يواجه النجوم وديا استعدادا للقاء المصري من أجل كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يعلن مواجهة منتخب مصر للشباب وديا مران الأهلي - استئناف التدريبات تحت قيادة النحاس.. ومحاضرة للمرحلة المقبلة تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني بحضور المدير الرياضي ولجنة التخطيط مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر تقرير إيطالي: نسبة انتصارات 44%.. سمبليتشي من المرشحين لتدريب الأهلي تقرير مغربي: داري يغادر معسكر المنتخب.. ومدة الغياب المتوقع تقرير برتغالي: باولو بينتو مرشح لتدريب الأهلي.. واتصالات مبدئية لمعرفة شروطه
أخر الأخبار
الزمالك يواجه النجوم وديا استعدادا للقاء المصري 9 دقيقة | الدوري المصري
مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
من أجل كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يعلن مواجهة منتخب مصر للشباب وديا 46 دقيقة | منتخب مصر
بعد قرابة ربع قرن.. دانييل ليفي يترك رئاسة توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
"ما أبطى بالسيل إلا كبره".. الريان يضم ميتروفيتش ساعة | ميركاتو
الكاس: اتحاد الكرة ساعدنا في تحقيق احتكاك قوي قبل كأس العالم تحت 17 عاما ساعة | منتخب مصر
كرة يد - بدون المحترفين.. قائمة المعسكر الأول لمنتخب مصر في ولاية باسكوال ساعة | كرة يد
الدوري المصري سيدات - دجلة يتصدر بـ 11 هدفا.. وانتصار الزمالك على زد وخماسية لـ الأهلي ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512756/مران-الأهلي-عبد-القادر-يشارك-في-التدريبات-الجماعية-وظهور-ثلاثي-الجهاز-الفني-الجديد