"الجمهور ردد اسمه".. أهلي جدة يجدد تعاقد يايسله لموسمين

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 18:51

كتب : FilGoal

ماتياس يايسلة

أعلن نادي أهلي جدة السعودي تجديد تعاقد مدربه ماتياس يايلسه حتى صيف 2027.

ووفقا للتقارير فإن التعاقد الجديد يشمل بند التمديد حتى يونيو 2028.

ويشار إلى أن يايسله قاد أهلي جدة أخيرا لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على كاواساكي الياباني 2ـ0 في النهائي الذي أقيم في جدة، وكذلك كأس السوبر السعودي على حساب النصر.

أخبار متعلقة:
تقرير: التعاون يرفض طلب أهلي جدة لضم مدافعه تقرير: يايسله يجدد تعاقده مع أهلي جدة لمدة موسمين كوكا سجل.. الاتفاق يفوز على الجبيل تحضيرا لمواجهة أهلي جدة أهلي جدة يضم البرازيلي ماتيوس جونسالفيس

وبدأ أهلي جدة الموسم بالفوز على نيوم بهدف دون رد، ثم تبعها بخماسية في شباك العربي في دور الـ 32 من كأس ملك السعودية.

ويستعد الأهلي للقاء الاتفاق في الجولة الثانية من الدوري السعودي يوم الجمعة 12 سبتمبر.

ثم سيليها بلقاء ناساف الأوزبكي في مرحلة المجموعة من دوري أبطال آسيا للنخبة من أجل الدفاع عن اللقب القاري.

يذكر أن الأهلي سينتظر الفائز من لقاء بيراميدز ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي لمواجهته في نهائي كأس آسيا إفريقيا المحيط الهادي في 23 سبتمبر على ملعب الإنماء.

وبدأ الألماني مسيرته التدريبية من الفئات السنية حيث عمل مدربًا لفريق لايبزيج لدرجة الشباب في بلاده خلال الفترة من 2014 حتى 2017.

ثم تقلَّد منصب المدرب المساعد لفريق بروندبي الدنماركي، وأمضى معه موسمين، بعدها قاد فريق ريد بول سالزبورج النمساوي تحت 18 عامًا.

وأشرف بعدها على ليفيرنج في الدرجة الثانية بالنمسا، قبل أن يقود فريق سالزبورج الأول من 2021 حتى وصوله إلى أهلي جدة.

ماتياس يايسله أهلي جدة الدوري السعودي
نرشح لكم
رومانو: تم التوقيع.. ميتروفيتش إلى الريان شبكة ESPN: بناء على رغبة رونالدو.. النصر يكثف مفاوضاته لضم جرينوود "الكشف الطبي أبعده عن تعويض مرموش".. سكاي: منافسة سعودية تركية لضم موهبة بلزن تقرير: بشكتاش يطلب استعارة لابورت من النصر تقرير: التعاون يرفض طلب أهلي جدة لضم مدافعه منتخب السعودية مهدد بغياب ثنائي جديد أمام مقدونيا تقرير تركي: بشكتاش في مفاوضات متقدمة مع ماني تقرير: القادسية أتم صفقة ضم أوتافيو من النصر
أخر الأخبار
مران الأهلي - استئناف التدريبات تحت قيادة النحاس.. ومحاضرة للمرحلة المقبلة 50 ثاتيه | الدوري المصري
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني بحضور المدير الرياضي ولجنة التخطيط 13 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 16 دقيقة | الدوري المصري
تقرير إيطالي: نسبة انتصارات 44%.. سمبليتشي من المرشحين لتدريب الأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - عبد القادر يشارك في التدريبات الجماعية.. وظهور ثلاثي الجهاز الفني الجديد ساعة | الدوري المصري
"الجمهور ردد اسمه".. أهلي جدة يجدد تعاقد يايسله لموسمين ساعة | سعودي في الجول
كأس الخليج تحت 20 - مصر للناشئين يختتم المجموعات بفوز قاتل على شباب البحرين ساعة | منتخب مصر
موناكو يضم بوجبا إلى قائمته الأوروبية.. وموعد عودته المتوقع ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512755/الجمهور-ردد-اسمه-أهلي-جدة-يجدد-تعاقد-يايسله-لموسمين