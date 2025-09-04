"الجمهور ردد اسمه".. أهلي جدة يجدد تعاقد يايسله لموسمين

أعلن نادي أهلي جدة السعودي تجديد تعاقد مدربه ماتياس يايلسه حتى صيف 2027.

ووفقا للتقارير فإن التعاقد الجديد يشمل بند التمديد حتى يونيو 2028.

ويشار إلى أن يايسله قاد أهلي جدة أخيرا لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على كاواساكي الياباني 2ـ0 في النهائي الذي أقيم في جدة، وكذلك كأس السوبر السعودي على حساب النصر.

وبدأ أهلي جدة الموسم بالفوز على نيوم بهدف دون رد، ثم تبعها بخماسية في شباك العربي في دور الـ 32 من كأس ملك السعودية.

ويستعد الأهلي للقاء الاتفاق في الجولة الثانية من الدوري السعودي يوم الجمعة 12 سبتمبر.

ثم سيليها بلقاء ناساف الأوزبكي في مرحلة المجموعة من دوري أبطال آسيا للنخبة من أجل الدفاع عن اللقب القاري.

يذكر أن الأهلي سينتظر الفائز من لقاء بيراميدز ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي لمواجهته في نهائي كأس آسيا إفريقيا المحيط الهادي في 23 سبتمبر على ملعب الإنماء.

وبدأ الألماني مسيرته التدريبية من الفئات السنية حيث عمل مدربًا لفريق لايبزيج لدرجة الشباب في بلاده خلال الفترة من 2014 حتى 2017.

ثم تقلَّد منصب المدرب المساعد لفريق بروندبي الدنماركي، وأمضى معه موسمين، بعدها قاد فريق ريد بول سالزبورج النمساوي تحت 18 عامًا.

وأشرف بعدها على ليفيرنج في الدرجة الثانية بالنمسا، قبل أن يقود فريق سالزبورج الأول من 2021 حتى وصوله إلى أهلي جدة.