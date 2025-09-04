كأس الخليج تحت 20 - مصر للناشئين يختتم المجموعات بفوز قاتل على شباب البحرين

حقق منتخب مصر تحت 17 عاما الفوز على منتخب البحرين تحت 20 عاما بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لكأس الخليج تحت 20 عاما.

وتستضيف مدينة أبها في المملكة العربية السعودية منافسات البطولة من 28 أغسطس وحتى 10 سبتمبر.

وكان منتخب مصر قد بدأ المشوار بالخسارة من عُمان بنتيجة 2-0 ثم العراق بنفس النتيجة قبل إنهاء المرحلة بفوز مثير.

وودع منتخبا مصر والبحرين البطولة مبكرا فيما تأهل منتخب عُمان في الصدارة بعد الفوز على العراق 1-0 برصيد 6 نقاط متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن أسود الرافدين.

وتقدم منتخب البحرين في الدقيقة 71 عن طريق محمد خالد.

وأدرك حمزة سليم التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 81، ثم خطف محمد أحمد الفوز في الدقيقة 90+7.

أهداف المباراة | مصر 2 - 1 البحرين كأس الخليج تحت 20 عاما#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/0K9cmBtYsp — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 4, 2025

ويشارك منتخب مصر للناشئين تحت قيادة أحمد الكاس استعدادا للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما في قطر شهر نوفمبر المقبل.

وتعود آخر مشاركة لمنتخب مصر في كأس العالم للناشئين إلى بطولة 1997 التي أقيمت في مصر.

كما تعد تلك المرة الثالثة في التاريخ التي يشارك فيها منتخب مصر للناشئين في كأس العالم.