ماركا: أزمة في غرفة ملابس برشلونة بسبب تصريحات فليك

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن بوادر أزمة داخل غرفة ملابس برشلونة، بسبب التصريحات الأخيرة للمدير الفني هانزي فليك.

وكان فليك حين سئل عن مستقبل فيرمين لوبيز، قد قرر التطرق لمسألة أخرى قائلا: "أريد الحديث عن الفريق وليس الأفراد، لأن الأنانية تقتل أي نجاح".

وبحسب ماركا فإن هذه الكلمات لم تلقَ القبول داخل غرفة الملابس، ولا يفهم بعض اللاعبين مسألة اتهامهم باتصرف بأنانية.

وعلى الرغم من ذلك، لم يدخل اللاعبون في أي جدال مع مدربهم، ولكنهم ينتظرون توضيحا وفقا لذات المصدر.

وهذه ليست اللمحة الأولى من عدم رضا فليك عن سير الأمور في بداية الموسم الحالي.

فبعد الفوز على ريال مايوركا 3-0 في الجولة الأولى، كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن انفجار فليك غضبا على لاعبيه بسبب الأداء.

وأفادت الصحيفة أن المدرب أخبر لاعبيه أن بهذا المستوى لن يتوج الفريق بلقب الدوري.

وأوضح فلفيك للاعبين أن برشلونة لا يمكنه الاعتماد على الأسماء والجودة فقط بل يحتاج إلى حدة بدنية وعقلية استثنائية خاصة في دوري أبطال أوروبا.

واستشهد المدرب بتجربته مع بايرن ميونيخ بعد تحقيق السداسية حين فقد اللاعبون الجوع الكروي وهو ما أدى لانهيار الشروع والاكتفاء بالدوري فقط.

ويرى المدرب أن الدوري الإسباني قد يحسم مبكرا في الدوري الأول وأن أي استرخاء من اللاعبين من الممكن أن يكلف خسارة اللقب.

ووفقا للصحيفة فإن فليك ما زال يؤمن بلاعبيه ويعتبر أن المشروع قادر على الفوز بكل شيء إذا لعبوا بنسبة 100% وهو مستعد لإجراء تغييرات جذرية إذا لم يتحسن الالتزام.

بعدها فاز برشلونة على ليفانتي 3-2 بعد تأخره 2-0، قبل أن يتعادل مع رايو فايكانو 1-1 في الجولة الثالثة.