رومانو: تم التوقيع.. ميتروفيتش إلى الريان

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 18:27

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - النصر

حسم الريان القطري صفقة انتقال الصربي ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي إلى صفوفه.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فقد تم توقيع كل الأوراق اللازمة، وسيتم الإعلان عن الصفقة في الساعات المقبلة.

وسبق لصحيفة اليوم السعودية أن كشفت عن إخطار الهلال لمهاجمه بموافقته على انتقاله إلى الريان القطري هذا الصيف.

وكان ميتروفيتش قد خرج من قائمة الهلال المحلية للموسم الجديد.

وغاب ميتروفيتش عن الهلال الفترة الأخيرة ولم يخض مع الفريق منافسات كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

في ذلك الوقت تعاقد الهلال مع عبد الرزاق حمد الله مؤقتا أثناء البطولة، ثم ضم داروين نونيز من ليفربول.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى الهلال في صيف 2023 قادما من فولام مقابل 52 مليون يورو.

وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 79 مباراة وسجل 68 هدفا وصنع 15 آخرين.

وحصد ميتروفيتش جائزة هداف السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتغلب الهلال على الرياض في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بهدفين دون مقابل.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام القادسية ضمن منافسات الجولة الثانية يوم 13 سبتمبر الجاري.

ميتروفيتش الدوري القطري الدوري السعودي الريان الهلال
