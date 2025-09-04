تقرير مغربي: داري يغادر معسكر المنتخب.. ومدة الغياب المتوقع

غادر أشرف داري معسكر منتخب المغرب أمس الأربعاء بسبب الإصابة.

ووفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية فإن السبب هو الإصابة في العضلة الضامة الخلفية والتي تحتاج لراحة 3 أسابيع.

وأضاف التقرير إلى أن داري خضع لفحوصات طبية تحت إشراف طبيب المنتخب.

وأشار التقرير إلى أن المدافع الدولي سيعود إلى الأهلي لاستكمال برنامج العلاج المخصص له.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة النيجر ثم زامبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتاج رابع كأس العالم 2026 لتحقيق 4 نقاط في آخر 4 جولات من أجل حجز بطاقة التأهل لكأس العالم المقبل.

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات.

وسبق أن صرّح عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي: "التقارير الطبية من منتخب المغرب طمأنتنا بشأن إصابة أشرف داري وأنها بسيطة وسيتم متابعة الأمر".

وتعرض داري للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.