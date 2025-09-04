نكونكو: لم أفكر كثيرا للانضمام إلى ميلان.. وهذا مركزي المفضل

أوضح كريستوفر نكونكو لاعب ميلان الإيطالي أنه لم يفكر كثيرا من أجل الانضمام للفريق قادما من تشيلسي.

وانضم الدولي الفرنسي قادما من تشيلسي الإنجليزي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في واحدة من أغلى صفقات الدوري الإيطالي الصيف الحالي.

وقال نكونكو لاعب ميلان الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "لم أفكر كثيرا في عرض ميلان، كل شيء كان مثاليا لأنضم له".

وأضاف "عرض إنتر؟ سمعت به لكن لم أتحدث مع أحد، وعندما أخبرني وكيلي عن عرض ميلان لم أفكر لحظة".

وتابع "أفضل اللعب كلاعب وسط مهاجم، الأمر يعتمد على تشكيل الفريق والمدرب هو من سيقرر".

وأكمل "ما الذي حدث في تشيلسي؟ كل شيء كان مثاليا عند وصولي، ولكن تعرضت لإصابة وغبت عدة أشهر ثم عانيت من مشكلة عضلية أخرى. كنت بخير في موسمي الثاني، ولكن بعد ذلك اتخذ المدرب قرارات أخرى".

وأردف "لا أعرف كم هدفا سأسجل مع ميلان. إذا سجلت أكثر من 15 هدفا، فهذا يعني أنني أبليت بلاءً حسنا. سنرى في نهاية الموسم".

وشدد "أريد الفوز بالألقاب، هذا هو هدفي. أريد أن أتحسن في كل جلسة تدريبية".

وواصل "الشراكة مع لياو؟ عليّ التأقلم مع الفريق والدوري. أنا ولياو نتشابه في الصفات. إنه لاعب رائع، أعرف قدراته، نأمل أن نحقق نتائج جيدة معا".

وأتم "استمتعت بمشاهدة رونالدينيو وكاكا. تحدثت مع تياجو سيلفا عن ميلان أفضل فريق في إيطاليا. أتطلع بشوق لإظهار مهاراتي".

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن الفرنسي انضم مقابل 42 مليون يورو إلى ميلان.

وحاول ميلان سابقا ضم فيكتور بونيفاس لكن التقييم الطبي اللاعب جعل الروسونيري يتراجع عن الاتفاق مع باير ليفركوزن.

صاحب الـ 27 عاما انضم لتشيلسي في صيف 2023 مقابل 60 مليون يورو قادما من لايبزج الألماني.

وخاض الفرنسي بقميص تشيلسي 62 مباراة منذ ذلك الحين سجل 18 هدفا وصنع 5 وتوج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وغاب نكونكو منذ انضمامه لتشيلسي عن المباريات لمدة 273 يوما بسبب الإصابات العضلية، وهو ما أثر على حجزه لمقعد أساسي مع البلوز.

ولا يعد نكونكو أول لاعب في السنوات الأخيرة ينضم لميلان من تشيلسي فسبقه كل من جواو فيليكس وكريستيان بوليسيتش وروبن لوفتس تشك وفيكايو توموري وأوليفييه جيرو وتيموتي باكايوكو.

ولم يخض الفرنسي الذي يشغل مراكز الجناح وصانع الألعاب والمهاجم أي مباراة بقميص تشيلسي هذا الموسم.

وسبق أن ارتبط اسم نكونكو بالانتقال لبايرن ميونيخ في الصيف الجاري.