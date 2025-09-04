نكونكو: لم أفكر كثيرا للانضمام إلى ميلان.. وهذا مركزي المفضل

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 18:01

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونكو - ميلان

أوضح كريستوفر نكونكو لاعب ميلان الإيطالي أنه لم يفكر كثيرا من أجل الانضمام للفريق قادما من تشيلسي.

وانضم الدولي الفرنسي قادما من تشيلسي الإنجليزي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في واحدة من أغلى صفقات الدوري الإيطالي الصيف الحالي.

وقال نكونكو لاعب ميلان الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "لم أفكر كثيرا في عرض ميلان، كل شيء كان مثاليا لأنضم له".

أخبار متعلقة:
توتو سبورت: طرابزون يقترب من التواصل اتفاق مع ميلان لضم بن ناصر الصفقة الـ 10.. ميلان يضم ديفيد أودوجو عاد من بوابة الغريم.. ميلان يعلن ضم رابيو تقرير: فولام يتفق مع ميلان على استعارة تشوكويزي

وأضاف "عرض إنتر؟ سمعت به لكن لم أتحدث مع أحد، وعندما أخبرني وكيلي عن عرض ميلان لم أفكر لحظة".

وتابع "أفضل اللعب كلاعب وسط مهاجم، الأمر يعتمد على تشكيل الفريق والمدرب هو من سيقرر".

وأكمل "ما الذي حدث في تشيلسي؟ كل شيء كان مثاليا عند وصولي، ولكن تعرضت لإصابة وغبت عدة أشهر ثم عانيت من مشكلة عضلية أخرى. كنت بخير في موسمي الثاني، ولكن بعد ذلك اتخذ المدرب قرارات أخرى".

وأردف "لا أعرف كم هدفا سأسجل مع ميلان. إذا سجلت أكثر من 15 هدفا، فهذا يعني أنني أبليت بلاءً حسنا. سنرى في نهاية الموسم".

وشدد "أريد الفوز بالألقاب، هذا هو هدفي. أريد أن أتحسن في كل جلسة تدريبية".

وواصل "الشراكة مع لياو؟ عليّ التأقلم مع الفريق والدوري. أنا ولياو نتشابه في الصفات. إنه لاعب رائع، أعرف قدراته، نأمل أن نحقق نتائج جيدة معا".

وأتم "استمتعت بمشاهدة رونالدينيو وكاكا. تحدثت مع تياجو سيلفا عن ميلان أفضل فريق في إيطاليا. أتطلع بشوق لإظهار مهاراتي".

Christopher Nkunku, new AC Milan transfer: focus and fun facts | AC Milan

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن الفرنسي انضم مقابل 42 مليون يورو إلى ميلان.

وحاول ميلان سابقا ضم فيكتور بونيفاس لكن التقييم الطبي اللاعب جعل الروسونيري يتراجع عن الاتفاق مع باير ليفركوزن.

صاحب الـ 27 عاما انضم لتشيلسي في صيف 2023 مقابل 60 مليون يورو قادما من لايبزج الألماني.

وخاض الفرنسي بقميص تشيلسي 62 مباراة منذ ذلك الحين سجل 18 هدفا وصنع 5 وتوج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وغاب نكونكو منذ انضمامه لتشيلسي عن المباريات لمدة 273 يوما بسبب الإصابات العضلية، وهو ما أثر على حجزه لمقعد أساسي مع البلوز.

ولا يعد نكونكو أول لاعب في السنوات الأخيرة ينضم لميلان من تشيلسي فسبقه كل من جواو فيليكس وكريستيان بوليسيتش وروبن لوفتس تشك وفيكايو توموري وأوليفييه جيرو وتيموتي باكايوكو.

ولم يخض الفرنسي الذي يشغل مراكز الجناح وصانع الألعاب والمهاجم أي مباراة بقميص تشيلسي هذا الموسم.

وسبق أن ارتبط اسم نكونكو بالانتقال لبايرن ميونيخ في الصيف الجاري.

تشيلسي كريستوفر نكونكو ميلان
نرشح لكم
مبابي: على الأريكة يعتقدون أننا يجب أن نلعب أكثر لأننا نجني الكثير من المال من أجل أوروبا.. تحديد موعد دربي مدريد على رأسهم مبابي.. أثر ألونسو على المرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس في ريال مدريد بعد قرابة ربع قرن.. دانييل ليفي يترك رئاسة توتنام موناكو يضم بوجبا إلى قائمته الأوروبية.. وموعد عودته المتوقع ماركا: أزمة في غرفة ملابس برشلونة بسبب تصريحات فليك شبكة ESPN: بناء على رغبة رونالدو.. النصر يكثف مفاوضاته لضم جرينوود "الكشف الطبي أبعده عن تعويض مرموش".. سكاي: منافسة سعودية تركية لضم موهبة بلزن
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - تألق عمورة وبونجاح يقود الجزائر لتخطي بوتسوانا بالثلاثة 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - بقيادة ديانج.. مالي تهزم جزر القمر بثلاثية وتواصل مطاردة التأهل 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة بن رمضان.. تونس تنتصر بثلاثية على ليبيريا وتقترب أكثر من كأس العالم 2026 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - كما انفرد في الجول.. الأهلي يعلن تجديد عقد إيهاب أمين 13 دقيقة | كرة سلة
مصدر من اتحاد الطائرة يوضح سبب استبعاد دولا من منتخب مصر قبل بطولة العالم 18 دقيقة | كرة طائرة
مران منتخب مصر - ختام الاستعدادات للقاء إثيوبيا في حضور وزير الثقافة 47 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - عقوبات من الإسماعيلي على اللاعبين لرفضهم خوض المران ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - طارق سليمان ينضم لـ البدري في أهلي طرابلس الليبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512749/نكونكو-لم-أفكر-كثيرا-للانضمام-إلى-ميلان-وهذا-مركزي-المفضل