يد - فيتسلار الألماني يوضح سبب غياب هنداوي عن مواجهة أحمد خيري

أوضح فريق فيتسلار الألماني لكرة اليد سبب غياب حارسه الجديد كريم هنداوي عن مواجهة لايبزيج الذي يضم أحمد خيري في الدوري الألماني لكرة اليد.

وأعلن نادي فيتسلار يوم الخميس ضم كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر.

وأفاد نادي فيتسلار عبر موقعه بأن البطاقة الدولية لكريم هنداوي وصلت ظهر الخميس مما يؤكد أهليته للعب في الدوري الألماني لكرة اليد.

لكنه سيغيب عن مواجهة لايبزيج الأحد المقبل لعدم استكمال إجراءات حصوله على تأشيرة دخول ألمانيا.

وأوضح أن النادي واللاعب قدما جميع المستندات المطلوبة على الفور وبذلا جهدا كبيرا في ذلك، لكن الإجراءات تعطلت بسبب وجود عطلة رسمية في مصر حاليا.

من المتوقع أن ينضم هنداوي لتدريبات فريقه الجديد الأسبوع المقبل.

وسيرتدي حارس الزمالك السابق القميص رقم 66 مع ناديه الجديد.

وقال هنداوي لموقع ناديه الجديد: "لطالما حلمت باللعب في الدوري الألماني لكرة اليد. تلقيت عروضًا من ألمانيا سابقا، لكن لأسباب مختلفة لم ينجح انتقالي إلى البوندزليجا".

وأضاف "أشعر بسعادة بالغة لأن الأمور سارت على ما يرام، ولأنني أستطيع اللعب مع نادي فيتسلار. أتمنى أن تنتهي الإجراءات بسرعة لأبدأ تدريباتي الجماعية قريبًا".

ووافق الزمالك على العرض التي تقدم فيتسلار الألماني لضم الحارس البالغ من العمر 37 عاما.

وأفاد النادي الألماني عبر موقعه: "انضم كريم هنداوي إلى فريقنا حتى نهاية الموسم، بعد الإصابة الخطيرة التي لحقت بالحارس بارت رافينسبيرجن".

وأضاف "إلى جانب جودته، يمتلك حارس المرمى المصري خبرة واسعة، بما في ذلك مشاركاته العديدة في كأس العالم ودورات الألعاب الأولمبية".

وكان فيتسلار قد ضم هذا الموسم، أحمد سيسا لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر الحالي.

ويخوض هنداوي تجربة احتراف جديدة في أحد أقوى دوريات العالم من أجل الإعداد للفترة القادمة مع منتخب مصر.

وأصبح كريم هنداوي خامس لاعب مصري يتواجد في الدوري الألماني لكرة اليد هذا الموسم.

إذ سيزامل هنداوي، أحمد سيسا مع فيتسلار، ويلعب الثنائي أمام محمد الطيار حارس مرمى هامبورج وأحمد خيري صانع ألعاب لايبزيج وبلال مسعود لاعب بيرجيشير.

ويقود فريق فيتسلار الألماني، المدرب مومير إيليتش الذي سبق وقاد فيزبريم المجري لمدة 3 سنوات.

ويقام الدوري الألماني من 18 فريقا ويهبط آخر فريقين فقط إلى الدرجة الثانية.