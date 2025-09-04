شبكة ESPN: بناء على رغبة رونالدو.. النصر يكثف مفاوضاته لضم جرينوود

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 16:34

كتب : FilGoal

ميسون جرينوود

يكثف نادي النصر مفاوضاته لضم ماسون جرينوود لاعب مارسيليا الفرنسي هذا الصيف.

وكان جرينوود هدفا للانضمام للدوري السعودي الصيف الماضي، ولكنه رغبته في الاستمرار بأوروبا حالت دون انتقاله.

وكشفت شبكة ESPN أن النصر يواصل تكثيف مفاوضاته هذا الأسبوع لحسم صفقة جرينوود.

ويأتي ذلك بناء على رغبة من كريستيانو رونالدو لاعب الفريق.

وكانت تقارير إسبانية قد كشفت الشهر الماضي عن رغبة رونالدو في ضم جرينوود وجواو فيليكس، قبل أن ينضم الأخير بالفعل.

وقدم اللاعب موسما رائعا مع مارسيليا ليقوده للعودة للمنافسة في دوري أبطال أوروبا من جديد.

وسجل جرينوود 21 هدفا، وصنع 6 آخرين الموسم الماضي مع مارسيليا خلال 36 مباراة.

كما ارتبط اسم النجم الإنجليزي بالانتقال إلى إنتر الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وغاب جرينوود عن الملاعب منذ يناير 2022 بعد اتهامه في قضية اغتصاب، قبل أن يتم إسقاط جميع التهم عنه في فبراير 2023.

وانضم جرينوود إلى خيتافي الإسباني موسم 2023 - 2024، ثم انتقال إلى مارسيليا في الموسم التالي 2024 - 2025.

ولعب جرينوود بصحبة رونالدو في فريق مانشستر يونايتد موسم 2021 - 2022.

