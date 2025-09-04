يد - خامس المصريين في البوندزليجا.. فيتسلار الألماني يضم كريم هنداوي

أعلن فريق فيتسلار الألماني لكرة اليد يوم الخميس ضم كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر.

ووافق الزمالك على العرض التي تقدم فيتسلار الألماني لضم الحارس البالغ من العمر 37 عاما.

وأفاد النادي الألماني عبر موقعه: "انضم كريم هنداوي إلى فريقنا حتى نهاية الموسم، بعد الإصابة الخطيرة التي لحقت بالحارس بارت رافينسبيرجن".

وأضاف "إلى جانب جودته، يمتلك حارس المرمى المصري خبرة واسعة، بما في ذلك مشاركاته العديدة في كأس العالم ودورات الألعاب الأولمبية".

وكان فيتسلار قد ضم هذا الموسم، أحمد سيسا لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر الحالي.

ويخوض هنداوي تجربة احتراف جديدة في أحد أقوى دوريات العالم من أجل الإعداد للفترة القادمة مع منتخب مصر.

وأصبح كريم هنداوي خامس لاعب مصري يتواجد في الدوري الألماني لكرة اليد هذا الموسم.

إذ سيزامل هنداوي، أحمد سيسا مع فيتسلار، ويلعب الثنائي أمام محمد الطيار حارس مرمى هامبورج وأحمد خيري صانع ألعاب لايبزيج وبلال مسعود لاعب بيرجيشير.

ويقود فريق فيتسلار الألماني، المدرب مومير إيليتش الذي سبق وقاد فيزبريم المجري لمدة 3 سنوات.

ويقام الدوري الألماني من 18 فريقا ويهبط آخر فريقين فقط إلى الدرجة الثانية.