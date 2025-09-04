يد - خامس المصريين في البوندزليجا.. فيتسلار الألماني يضم كريم هنداوي

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 16:27

كتب : FilGoal

كريم هنداوي - منتخب مصر

أعلن فريق فيتسلار الألماني لكرة اليد يوم الخميس ضم كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر.

ووافق الزمالك على العرض التي تقدم فيتسلار الألماني لضم الحارس البالغ من العمر 37 عاما.

وأفاد النادي الألماني عبر موقعه: "انضم كريم هنداوي إلى فريقنا حتى نهاية الموسم، بعد الإصابة الخطيرة التي لحقت بالحارس بارت رافينسبيرجن".

أخبار متعلقة:
كرة يد – الزمالك يضم الحارس عمرو عبد السلام لتعويض رحيل كريم هنداوي كرة يد - برميات الترجيح.. الدرع يتوج بلقب السوبر الإسباني البرتغالي مع برشلونة يد - قداح يتوج بالسوبر البولندي يد - يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل يخسران السوبر الفرنسي

وأضاف "إلى جانب جودته، يمتلك حارس المرمى المصري خبرة واسعة، بما في ذلك مشاركاته العديدة في كأس العالم ودورات الألعاب الأولمبية".

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎enuag - コんt bott יב volksbank Mittelhesen Buderus HSG WETZLAR VERPFLICHTET ÄGYPTISCHEN TORHÜTER KARIM HENDAWY‎'‎‎

وكان فيتسلار قد ضم هذا الموسم، أحمد سيسا لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر الحالي.

ويخوض هنداوي تجربة احتراف جديدة في أحد أقوى دوريات العالم من أجل الإعداد للفترة القادمة مع منتخب مصر.

وأصبح كريم هنداوي خامس لاعب مصري يتواجد في الدوري الألماني لكرة اليد هذا الموسم.

إذ سيزامل هنداوي، أحمد سيسا مع فيتسلار، ويلعب الثنائي أمام محمد الطيار حارس مرمى هامبورج وأحمد خيري صانع ألعاب لايبزيج وبلال مسعود لاعب بيرجيشير.

ويقود فريق فيتسلار الألماني، المدرب مومير إيليتش الذي سبق وقاد فيزبريم المجري لمدة 3 سنوات.

ويقام الدوري الألماني من 18 فريقا ويهبط آخر فريقين فقط إلى الدرجة الثانية.

كريم هنداوي فيتسلار أحمد سيسا
نرشح لكم
كرة يد - بدون المحترفين.. قائمة المعسكر الأول لمنتخب مصر في ولاية باسكوال يد - فيتسلار الألماني يوضح سبب غياب هنداوي عن مواجهة أحمد خيري "بشأن الاعتماد على المحترفين فقط".. اتحاد اليد ينفي تصريحات باسكوال بخصوص قائمة منتخب مصر كرة يد – الزمالك يضم الحارس عمرو عبد السلام لتعويض رحيل كريم هنداوي كرة يد - برميات الترجيح.. الدرع يتوج بلقب السوبر الإسباني البرتغالي مع برشلونة يد - سيف الدرع ومحمد علي وجها لوجه في نهائي السوبر الإسباني البرتغالي يد - يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل يخسران السوبر الفرنسي يد - قداح يتوج بالسوبر البولندي
أخر الأخبار
قائد إسبانيول: لن أنضم أبدا إلى برشلونة وآمل ألا أتلقى أي عرض منه 17 دقيقة | الدوري الإسباني
ناجلسمان: لهذا السبب يجب استدعاء لاعبين بجودة أقل لـ ألمانيا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
أوتامندي: مباراة فنزويلا كانت الرسمية الأخيرة لي في الأرجنتين 57 دقيقة | أمريكا
دينامو زغرب يعلن استعارة بن ناصر من ميلان ساعة | ميركاتو
سواريز يعتذر عن حادث البصق على مسؤول سياتل ساوندرز ساعة | أمريكا
سكالوني: ميسي لن يلعب ضد الإكوادور.. وعلينا أن نستعد عندما تنتهي الانتصارات 2 ساعة | أمريكا
طبيب الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول إصابة محمود علاء وموعد عودته 2 ساعة | الدوري المصري
زد يعلن تعيين خالد بيبو مديرا للكرة خلفا لـ وليد صلاح الدين 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512745/يد-خامس-المصريين-في-البوندزليجا-فيتسلار-الألماني-يضم-كريم-هنداوي