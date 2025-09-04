"الكشف الطبي أبعده عن تعويض مرموش".. سكاي: منافسة سعودية تركية لضم موهبة بلزن

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 16:25

كتب : FilGoal

رافيو دوروسينمي - بلزن التشيكي

دخلت أندية من الدوري السعودي وأخرى من التركي في منافسة لضم النيجيري رافيو دوروسينمي.

رافيو دوروسينيمي

النادي : فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

ويعتبر المهاجم النيجيري موهبة فيكتوريا بلزن التشيكي وكان قريبا من تعويض عمر مرموش في إينتراخت فرانكفورت في يناير الماضي.

ولم يستكمل فرانكفورت مفاوضات ضم المهاجم النيجيري بسبب فشله في الكشف الطبي وقتها بسبب الإصابات المتلاحقة.

وكشفت شبكة سكاي عن تنافس عدد من أندية الدوري السعودي والتركي على ضم دوروسينمي هذا الصيف.

ولا يزال فترة الانتقالات الصيفية مفتوحة في كل من السعودية وتركيا.

إذ يتم غلق باب القيد في السعودية يوم 10 سبتمبر الجاري بينما في تركيا يوم 12 سبتمبر الجاري.

المهاجم صاحب الـ 22 عاماً انضم لصفوف نادي فيكتوريا بلزن قادمًا من نادي كارفينا التشيكي خلال يناسر 2023 على سبيل الإعارة قبل أن يتم شراء العقد بصورة نهائية.

وشارك اللاعب رفقة فريقه بالموسم الجاري بـ 10 مباريات سجل خلالها 4 أهداف من واقع 592 دقيقة لعب.

بلزن الدوري السعودي الدوري التركي
