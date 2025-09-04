منتخب مصر يرتدي زيه الأساسي أمام إثيوبيا.. والضيوف بالقميص الأخضر

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 15:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - إثيوبيا

سيرتدي منتخب مصر زيه الأساسي خلال مواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب إثيوبيا ضيفا على نظيره المصري مساء الجمعة بالجولة السابعة من التصفيات.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود.

بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر، والشورت البرتقالي والجورب الأحمر.

Image

ويستكمل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وذلك بمواجهة إثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل.

بينما يأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 5 سبتمبر.

ويحتضن المباراة استاد القاهرة.

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

