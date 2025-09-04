أشرف صبحي: اتحاد الكرة دوره إلزام من يعمل داخل منظومته بعدم التجاوز.. وقلوبنا مع المنتخب

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دور اتحاد الكرة المصري بتوفير الأجواء المناسبة من أجل منتخب مصر.

وقال أشرف صبحي وزير الرياضة عبر قناة إم بي سي مصر: "يجب أن تكون قلوبنا جميعا مع منتخب مصر ونحن قاب قوسين أو أدنى في التأهل لكأس العالم بفريق يضم نجوم عالميين مثل محمد صلاح وعمر مرموش بقيادة جهاز وطني يرأسه حسام حسن".

وبسؤاله عن التراشق بين أعضاء منظومة اتحاد الكرة وتحديدا مسؤولي المنتخبين الثاني والأول أجاب "هذا دور مهم جدا لاتحاد الكرة ومسؤولية مباشرة منه".

وشدد وزير الرياضة "يجب أن يلتزم كل من يعمل داخل منظومة اتحاد الكرة بأدبياتها ولا يُسمح بالتجاوز، وأشكر هاني أبو ريدة على بيانه".

وتابع "أشكر اتحاد الكرة والرابطة على التعاون خلال الفترة الماضية من أجل منتخب مصر".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته "الكرة رياضة جماهير، واللاعب يؤدي بنسبة 100% عندما تتواجد الجماهير".

وشدد هاني أريو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي على ضرورة دعم المنتخبات الوطنية وفي مقدمتها المنتخب الأول من أجل الوصول لنهائيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات المونديال.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.