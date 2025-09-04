أشرف صبحي: اتحاد الكرة دوره إلزام من يعمل داخل منظومته بعدم التجاوز.. وقلوبنا مع المنتخب

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 15:34

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر بحضور أشرف صبحي وزير الرياضة

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دور اتحاد الكرة المصري بتوفير الأجواء المناسبة من أجل منتخب مصر.

وقال أشرف صبحي وزير الرياضة عبر قناة إم بي سي مصر: "يجب أن تكون قلوبنا جميعا مع منتخب مصر ونحن قاب قوسين أو أدنى في التأهل لكأس العالم بفريق يضم نجوم عالميين مثل محمد صلاح وعمر مرموش بقيادة جهاز وطني يرأسه حسام حسن".

وبسؤاله عن التراشق بين أعضاء منظومة اتحاد الكرة وتحديدا مسؤولي المنتخبين الثاني والأول أجاب "هذا دور مهم جدا لاتحاد الكرة ومسؤولية مباشرة منه".

أخبار متعلقة:
قبل مواجهة إثيوبيا.. منتخب مصر يواصل تدريباته على استاد القاهرة مدرب إثيوبيا: تنتظرنا مهمة صعبة أمام منتخب مصر.. وتحسنا في هذه النقاط استدعاء لاعب سيراميكا بمنتخب مصر الثاني بسبب إصابة كريم فؤاد منتخب مصر يتدرب لأول مرة في استاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا

وشدد وزير الرياضة "يجب أن يلتزم كل من يعمل داخل منظومة اتحاد الكرة بأدبياتها ولا يُسمح بالتجاوز، وأشكر هاني أبو ريدة على بيانه".

وتابع "أشكر اتحاد الكرة والرابطة على التعاون خلال الفترة الماضية من أجل منتخب مصر".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته "الكرة رياضة جماهير، واللاعب يؤدي بنسبة 100% عندما تتواجد الجماهير".

وشدد هاني أريو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي على ضرورة دعم المنتخبات الوطنية وفي مقدمتها المنتخب الأول من أجل الوصول لنهائيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات المونديال.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

منتخب مصر مصر اتحاد الكرة وزير الرياضة
نرشح لكم
تقرير مغربي: داري يغادر معسكر المنتخب.. ومدة الغياب المتوقع تقرير برتغالي: باولو بينتو مرشح لتدريب الأهلي.. واتصالات مبدئية لمعرفة شروطه وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يجتمعان برؤساء الاتحادات لمتابعة استعدادات الأولمبياد تقرير برازيلي: أبيل فيريرا يتلقى عرضا لتدريب الأهلي أحمد سامي: نمتلك من الخبرات ما يكفي للظهور بشكل جيد في كأس العرب قبل مواجهة إثيوبيا.. منتخب مصر يواصل تدريباته على استاد القاهرة مدرب إثيوبيا: تنتظرنا مهمة صعبة أمام منتخب مصر.. وتحسنا في هذه النقاط خبر في الجول - اتحاد الكرة يتخذ خطوات لقيد أوشينج مع الزمالك
أخر الأخبار
موناكو يضم بوجبا إلى قائمته الأوروبية.. وموعد عودته المتوقع 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماركا: أزمة في غرفة ملابس برشلونة بسبب تصريحات فليك 9 دقيقة | الدوري الإسباني
رومانو: تم التوقيع.. ميتروفيتش إلى الريان 14 دقيقة | ميركاتو
تقرير مغربي: داري يغادر معسكر المنتخب.. ومدة الغياب المتوقع 26 دقيقة | الدوري المصري
نكونكو: لم أفكر كثيرا للانضمام إلى ميلان.. وهذا مركزي المفضل 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
المتهم بدهس جمهور ليفربول ينفي كل الاتهامات ساعة | الدوري الإنجليزي
يد - فيتسلار الألماني يوضح سبب غياب هنداوي عن مواجهة أحمد خيري ساعة | كرة يد
شبكة ESPN: بناء على رغبة رونالدو.. النصر يكثف مفاوضاته لضم جرينوود 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512741/أشرف-صبحي-اتحاد-الكرة-دوره-إلزام-من-يعمل-داخل-منظومته-بعدم-التجاوز-وقلوبنا-مع-المنتخب