سبنس يكشف شعوره كأول لاعب مسلم يرتدي قميص منتخب إنجلترا

كشف دجيد سبنس مدافع توتنام عن شعوره بكونه أول لاعب مسلم ينضم لمنتخب إنجلترا.

وشهدت قائمة منتخب إنجلترا لملاقاة أندورا وصربيا في تصفيات كأس العالم 2026 هذا الشهر استدعاء سبنس.

وقال سبنس في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية: "تمثيل منتخب إنجلترا كأول لاعب مسلم؟ إنها نعمة، إنه لأمر مدهش حقًا. لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن ذلك".

وأضاف لاعب توتنام "أدعو الله كثيرا وأشكره في أصعب لحظات حياتي وأحلكها، لطالما آمنت أن الله دائمًا بجانبي. إيماني أمر عظيم بالنسبة لي".

وأكمل "شعور بالضغط بسبب ديانتي؟ لا أشعر حقًا بضغط تجاه أشياء معينة. ألعب كرة القدم بابتسامة على وجهي وشعور بالسعادة".

وأتم "أعتقد أن انضمامي لصفوف المنتخب الإنجليزي يُظهر أنه إذا استطعت فعل ذلك، فأي طفل قادر على ذلك. ليس فقط الأطفال المسلمون، بل أي طفل من أي دين".

وانضم ظهير توتنام، الذي خاض 6 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، إلى قائمة المنتخب الأول لأول مرة.

ويلعب المنتخب الإنجليزي ضد أندورا في ملعب فيلا بارك يوم السبت.

قبل أن يحل ضيفا على منتخب صربيا يوم الثلاثاء المقبل.