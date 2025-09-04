تقرير برتغالي: باولو بينتو مرشح لتدريب الأهلي.. واتصالات مبدئية لمعرفة شروطه

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 14:33

كتب : FilGoal

باولو بينتو - كوريا

دخل البرتغالي باولو بينتو دائرة المرشحين لقيادة الأهلي الفنية خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وكشفت صحيفة أوجوجو البرتغالية عن بدء تواصل الأهلي مع باولو بينتو الذي دخل قائمة المرشحين لخلافة ريبيرو.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي قد تواصل مع بينتو لمعرفة شروط التعاقد المحتمل قبل حسم الأمر في النهاية.

وأوضحت الصحيفة البرتغالي أن التواصل الاستكشافي في الوقت الحالي قد يتطور خلال الأيام المقبلة.

باولو بينتو سبق له تدريب منتخبي الإمارات وكوريا الجنوبية.

وكشفت الصحيفة البرتغالية عن رفض بينتو عرضا لقيادة منتخب أوزبكستان منذ أيام.

وكان منتخب الإمارات هو المحطة الأخيرة لباولو بينتو خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2025.

وقاد بينتو منتب البرتغال خلال الفترة من سبتمبر 2010 ولمدة 4 سنوات.

وعلى مستوى الأندية سبق له قيادة سبورتنج لشبونة وكروزيرو وأولمبياكوس.

وكان الأهلي قد أعلن إقالة خوسيه ريبيرو بسبب سوء النتائج مع تعيين عماد النحاس كقائم بأعمال المدير الفني لحين تعيين جهاز فني أجنبي.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

