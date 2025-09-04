وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يجتمعان برؤساء الاتحادات لمتابعة استعدادات الأولمبياد

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 14:11

كتب : FilGoal

ياسر إدريس - أشرف صبحي - معرض سبورتس إكسبو

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مشتركاً مع ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية، وذلك لمتابعة منظومة العمل داخل الاتحادات في مختلف الجوانب الطبية والإدارية والفنية.

في مستهل الاجتماع، أكد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية، على أهمية تطبيق الأكواد الطبية الصادرة عن الوزارة والالتزام الكامل بتفعيلها حفاظاً على صحة وسلامة اللاعبين، وكذلك متابعة تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المخصصة لأطباء الاتحادات بما يرفع كفاءتهم ويواكب المستجدات العلمية.

واستعرض رؤساء الاتحادات أبرز التحديات التي تواجههم على الأصعدة الإدارية والفنية واللوجستية، حيث وجّه الوزير بسرعة تذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم لضمان انتظام النشاط الرياضي وتطوير منظومة العمل.

كما ناقش الاجتماع ملفات الرعاة وآليات تعزيز الشراكات لضمان استدامة الموارد المالية، إلى جانب التحديات المرتبطة باستضافة البطولات والفعاليات الدولية، وسبل توفير كافة المتطلبات الفنية واللوجستية لإنجاحها بما يليق بمكانة مصر الرياضية.

وفي سياق الاستعدادات العالمية، تطرق الاجتماع إلى التحضيرات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة "لوس أنجلوس 2028"، حيث شدد وزير الشباب والرياضة على دعم الاتحادات في إعداد اللاعبين فنياً وبدنياً، وتوفير جميع مقومات النجاح لتحقيق أفضل النتائج ورفع راية مصر في المحافل الدولية.

وأكد أشرف صبحي حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات، والاستماع المباشر لمطالبهم وإيجاد حلول عملية تدعم الرياضيين والأندية والجماهير.

فيما شدد ياسر إدريس على التعاون الوثيق بين اللجنة الأولمبية والوزارة لمتابعة التنفيذ العملي وإزالة أي عقبات قد تواجه الاتحادات.

واتفق الحضور في ختام الاجتماع على عقد لقاءات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي ورصد أي تحديات جديدة والعمل على معالجتها أولاً بأول، دعماً لاستقرار وتطور الرياضة المصرية.

وزير الرياضة أولمبياد لوس أنجلوس
