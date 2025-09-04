محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس لبطولة الدوري الأوروبي

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 14:10

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس ضد باريس سان جيرمان

لم يتواجد اسم محمد عبد المنعم مدافع نيس في قائمة فريقه التي تخوض منافسات الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وأعلن النادي قائمته المشاركة في البطولة والتي أرسلها للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وشهدت القائمة غياب عبد المنعم المصاب بقطع في الرباط الصليبي منذ أواخر أبريل الماضي.

أخبار متعلقة:
ثنائي ليفربول ينافس هالاند على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي خلال أغسطس رسالة مؤثرة من صلاح لهارفي إليوت بعد رحيله مدافع الجزائر يغيب عن مواجهة بوتسوانا ربيعة: مواجهة إثيوبيا هامة من الناحية النفسية.. وهذا الجيل يستحق التواجد بكأس العالم

ومن المرجح أن يكون استبعاد مدافع الأهلي السابق من قائمة نيس للدوري الأوروبي إشارة إلى أن عودته قد لا تكون قريبة.

فيما استبعد تانجي ندومبيلي الذي خضع لعملية جراحية في الصيف.

كما يغيب يوسف ندايشيميي الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في نهاية الموسم الماضي.

ويمكن لنيس إضافة لاعبين إلى قائمته في الدوري الأوروبي في حالة تأهله للأدوار الإقصائية في النصف الثاني من الموسم.

وجاءت مواجهات نيس في الدوري الأوروبي على النحو التالي:

روما الإيطالي "داخل" - بورتو البرتغالي "خارج" - سبورتنج براجا البرتغالي "داخل" - فنربشخة التركي "خارج" - فرايبورج الألماني "داخل" - لودوجريتس البلغاري "خارج" - جو أهيد إيجلز الهولندي "داخل" - سيلتا فيجو الإسباني "خارج"

محمد عبد المنعم نيس الدوري الأوروبي
نرشح لكم
هل تُحل أزمة حمزة علاء قبل نهاية التوقف الدولي؟ مدافع بورتيمونينسي يتحول لحارس مرمى مصطفى محمد مرشح لجائزة لاعب الشهر في نانت وكيل حمزة علاء يكشف لـ في الجول مستجدات حصوله على رخصة العمل في البرتغال كوكا سجل.. الاتفاق يفوز على الجبيل تحضيرا لمواجهة أهلي جدة خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الانضمام إلى الفتح السعودي بمشاركة كاملة لـ ربيعة.. العين يتعادل مع كلباء في كأس الرابطة الإماراتية مصطفى محمد يسجل أول أهدافه في الموسم ويقود نانت للفوز على أوكسير بطريقة رائعة أمام أوكسير.. مصطفى محمد يفتتح أهدافه في الموسم الحالي مع نانت
أخر الأخبار
قائد إسبانيول: لن أنضم أبدا إلى برشلونة وآمل ألا أتلقى أي عرض منه 17 دقيقة | الدوري الإسباني
ناجلسمان: لهذا السبب يجب استدعاء لاعبين بجودة أقل لـ ألمانيا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
أوتامندي: مباراة فنزويلا كانت الرسمية الأخيرة لي في الأرجنتين 57 دقيقة | أمريكا
دينامو زغرب يعلن استعارة بن ناصر من ميلان ساعة | ميركاتو
سواريز يعتذر عن حادث البصق على مسؤول سياتل ساوندرز ساعة | أمريكا
سكالوني: ميسي لن يلعب ضد الإكوادور.. وعلينا أن نستعد عندما تنتهي الانتصارات 2 ساعة | أمريكا
طبيب الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول إصابة محمود علاء وموعد عودته 2 ساعة | الدوري المصري
زد يعلن تعيين خالد بيبو مديرا للكرة خلفا لـ وليد صلاح الدين 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512736/محمد-عبد-المنعم-خارج-قائمة-نيس-لبطولة-الدوري-الأوروبي