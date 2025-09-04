محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس لبطولة الدوري الأوروبي

لم يتواجد اسم محمد عبد المنعم مدافع نيس في قائمة فريقه التي تخوض منافسات الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وأعلن النادي قائمته المشاركة في البطولة والتي أرسلها للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وشهدت القائمة غياب عبد المنعم المصاب بقطع في الرباط الصليبي منذ أواخر أبريل الماضي.

ومن المرجح أن يكون استبعاد مدافع الأهلي السابق من قائمة نيس للدوري الأوروبي إشارة إلى أن عودته قد لا تكون قريبة.

فيما استبعد تانجي ندومبيلي الذي خضع لعملية جراحية في الصيف.

كما يغيب يوسف ندايشيميي الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في نهاية الموسم الماضي.

ويمكن لنيس إضافة لاعبين إلى قائمته في الدوري الأوروبي في حالة تأهله للأدوار الإقصائية في النصف الثاني من الموسم.

وجاءت مواجهات نيس في الدوري الأوروبي على النحو التالي:

روما الإيطالي "داخل" - بورتو البرتغالي "خارج" - سبورتنج براجا البرتغالي "داخل" - فنربشخة التركي "خارج" - فرايبورج الألماني "داخل" - لودوجريتس البلغاري "خارج" - جو أهيد إيجلز الهولندي "داخل" - سيلتا فيجو الإسباني "خارج"