الشرق الأوسط: اتحاد جدة يحسم صفقتين من أوروبا

أفادت جريدة الشرق الأوسط بأن اتحاد جدة أتم اتفاقه على ضم المالي محمد دومبيا لاعب رويال أنتويرب البلجيكي والبرتغالي روجر فيرنانديز لاعب سبورتنج براجا.

ومن المنتظر الإعلان عن الصفقتين يوم الخميس بعد تجاوزهما الكشف الطبي، وفقا للتقرير.

ومن المنتظر أن ينضم الثنائي لصفوف اتحاد جدة عقب فترة التوقف الدولي.

وسينضم الثنائي لاتحاد جدة ضمن خانة المواليد التي تسمح له بالتعاقد مع لاعبي مواليد 2004 وما فوق.

ومن المقرر أن ينضم دومبيا للفريق الأول.

فيما سيتم تسجيل فيرنانديز في قائمة الفريق الرديف على أن يتم الاستعانة به مع الفريق الأول.

وأوضح التقرير أن الخطة التي يعمل لوران بلان مدرب النمور عليها هي إشراك اللاعبين تدريجياً في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يسمح النظام بمشاركة اللاعبين الأجانب كافة.

فيما سيحصل اللاعبان على فرصة المشاركة أيضاً في مواجهة اتحاد جدة والوحدة ضمن منافسات كأس الملك نهاية سبتمبر الحالي.

على أن يشاركا مع الفريق في بطولة الدوري متى ما استدعت الحاجة لعمل مداورة أو إصابة أحد اللاعبين الأساسيين في القائمة.