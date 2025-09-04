الشرق الأوسط: اتحاد جدة يحسم صفقتين من أوروبا

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 13:56

كتب : FilGoal

اتحاد جدة - الرائد

أفادت جريدة الشرق الأوسط بأن اتحاد جدة أتم اتفاقه على ضم المالي محمد دومبيا لاعب رويال أنتويرب البلجيكي والبرتغالي روجر فيرنانديز لاعب سبورتنج براجا.

ومن المنتظر الإعلان عن الصفقتين يوم الخميس بعد تجاوزهما الكشف الطبي، وفقا للتقرير.

ومن المنتظر أن ينضم الثنائي لصفوف اتحاد جدة عقب فترة التوقف الدولي.

أخبار متعلقة:
تقرير: بشكتاش يطلب استعارة لابورت من النصر الرياضية: الهلال يتلقى عرضا بلجيكيا لضم ناصر الدوسري.. واهتمام برتغالي تقرير: التعاون يرفض طلب أهلي جدة لضم مدافعه فيردر بريمن يضم لاعب القادسية

وسينضم الثنائي لاتحاد جدة ضمن خانة المواليد التي تسمح له بالتعاقد مع لاعبي مواليد 2004 وما فوق.

ومن المقرر أن ينضم دومبيا للفريق الأول.

Mohamedou Doumbia kneeling on a grassy soccer field, wearing a red jersey with

فيما سيتم تسجيل فيرنانديز في قائمة الفريق الرديف على أن يتم الاستعانة به مع الفريق الأول.

Image

وأوضح التقرير أن الخطة التي يعمل لوران بلان مدرب النمور عليها هي إشراك اللاعبين تدريجياً في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يسمح النظام بمشاركة اللاعبين الأجانب كافة.

فيما سيحصل اللاعبان على فرصة المشاركة أيضاً في مواجهة اتحاد جدة والوحدة ضمن منافسات كأس الملك نهاية سبتمبر الحالي.

على أن يشاركا مع الفريق في بطولة الدوري متى ما استدعت الحاجة لعمل مداورة أو إصابة أحد اللاعبين الأساسيين في القائمة.

محمد دومبيا روجر فيرنانديز اتحاد جدة رويال أنتويرب سبورتنج براجا
نرشح لكم
تقرير: بشكتاش يطلب استعارة لابورت من النصر الرياضية: الهلال يتلقى عرضا بلجيكيا لضم ناصر الدوسري.. واهتمام برتغالي تقرير تركي: بشكتاش يتقدم بعرض رسمي لضم تروسارد فيردر بريمن يضم لاعب القادسية ريكورد: اتحاد جدة يخطف فيرنانديز من تشيلسي ونوتنجهام فورست تقرير سعودي: الهلال يخطر ميتروفيتش بموافقته على انتقاله إلى الريان توتو سبورت: طرابزون يقترب من التواصل اتفاق مع ميلان لضم بن ناصر تقرير: ساو باولو يعد هداف الهلال بضمه في الانتقالات الشتوية
أخر الأخبار
سبنس يكشف شعوره كأول لاعب مسلم يرتدي قميص منتخب إنجلترا 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير برتغالي: باولو بينتو مرشح لتدريب الأهلي.. واتصالات مبدئية لمعرفة شروطه 41 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يجتمعان برؤساء الاتحادات لمتابعة استعدادات الأولمبياد ساعة | الكرة المصرية
محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس لبطولة الدوري الأوروبي ساعة | المحترفون
الشرق الأوسط: اتحاد جدة يحسم صفقتين من أوروبا ساعة | ميركاتو
ثنائي ليفربول ينافس هالاند على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي خلال أغسطس ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بشكتاش يطلب استعارة لابورت من النصر ساعة | ميركاتو
تقرير برازيلي: أبيل فيريرا يتلقى عرضا لتدريب الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512735/الشرق-الأوسط-اتحاد-جدة-يحسم-صفقتين-من-أوروبا