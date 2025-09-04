تقرير: بشكتاش يطلب استعارة لابورت من النصر

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 13:16

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - النصر

تقدم نادي بشكتاش بعرض لنظيره النصر السعودي لضم إيمريك لابورت مدافع الفريق على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك بعد تعثر صفقة انتقال لابورت من النصر إلى بلباو ويحاول النادي الإسباني إنقاذها.

وكشفت صحيفة فاناتيك التركية عن تدخل بشكتاش لحل أزمة لابورت بعد فشل انتقاله إلى بلباو.

أخبار متعلقة:
تقرير: القادسية أتم صفقة ضم أوتافيو من النصر أبولا: النصر يخطط للتعاقد مع ديوجو كوستا ماركا: انتقال لابورت إلى بلباو شبه مستحيل بسبب تصرف النصر الرياضية: القادسية يشترط فسخ عقد أوتافيو مع النصر قبل ضمه

وأشار التقرير إلى تقدم بشكتاش بطلب للحصول على خدمات لابورت لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان أتلتيك بلباو قد كشف في بيان رسمي عن رفض فيفا منح النادي البطاقة الدولية للاعب بسبب عدم استكمال إجراءات القيد في الوقت المحدد.

عقد لابورت مع النصر يمتد حتى صيف 2026، ويتقاضى اللاعب الإسباني 25 مليون يورو سنويا مع النادي السعودي.

وسبق للابورت اللعب بقميص بلباو لمدة 6 مواسم منذ 2012 وحتى 2018.

وانضم لابورت للنصر في 2023 قادما من مانشستر سيتي.

وشارك المدافع الإسباني في 69 مباراة بقميص النصر وسجل 9 أهداف وصنع آخر.

وفتح تعاقد النصر مع مواطنه إينييجو مارتينيز الباب لرحيل لابورت إلى فريقه القديم من جديد.

ويشارك بلباو خلال الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا.

النصر لابورت بشكتاش
نرشح لكم
الشرق الأوسط: اتحاد جدة يحسم صفقتين من أوروبا الرياضية: الهلال يتلقى عرضا بلجيكيا لضم ناصر الدوسري.. واهتمام برتغالي تقرير تركي: بشكتاش يتقدم بعرض رسمي لضم تروسارد فيردر بريمن يضم لاعب القادسية ريكورد: اتحاد جدة يخطف فيرنانديز من تشيلسي ونوتنجهام فورست تقرير سعودي: الهلال يخطر ميتروفيتش بموافقته على انتقاله إلى الريان توتو سبورت: طرابزون يقترب من التواصل اتفاق مع ميلان لضم بن ناصر تقرير: ساو باولو يعد هداف الهلال بضمه في الانتقالات الشتوية
أخر الأخبار
سبنس يكشف شعوره كأول لاعب مسلم يرتدي قميص منتخب إنجلترا 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير برتغالي: باولو بينتو مرشح لتدريب الأهلي.. واتصالات مبدئية لمعرفة شروطه 43 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يجتمعان برؤساء الاتحادات لمتابعة استعدادات الأولمبياد ساعة | الكرة المصرية
محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس لبطولة الدوري الأوروبي ساعة | المحترفون
الشرق الأوسط: اتحاد جدة يحسم صفقتين من أوروبا ساعة | ميركاتو
ثنائي ليفربول ينافس هالاند على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي خلال أغسطس ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بشكتاش يطلب استعارة لابورت من النصر 2 ساعة | ميركاتو
تقرير برازيلي: أبيل فيريرا يتلقى عرضا لتدريب الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512733/تقرير-بشكتاش-يطلب-استعارة-لابورت-من-النصر