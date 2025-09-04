تقرير: بشكتاش يطلب استعارة لابورت من النصر

تقدم نادي بشكتاش بعرض لنظيره النصر السعودي لضم إيمريك لابورت مدافع الفريق على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك بعد تعثر صفقة انتقال لابورت من النصر إلى بلباو ويحاول النادي الإسباني إنقاذها.

وكشفت صحيفة فاناتيك التركية عن تدخل بشكتاش لحل أزمة لابورت بعد فشل انتقاله إلى بلباو.

وأشار التقرير إلى تقدم بشكتاش بطلب للحصول على خدمات لابورت لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان أتلتيك بلباو قد كشف في بيان رسمي عن رفض فيفا منح النادي البطاقة الدولية للاعب بسبب عدم استكمال إجراءات القيد في الوقت المحدد.

عقد لابورت مع النصر يمتد حتى صيف 2026، ويتقاضى اللاعب الإسباني 25 مليون يورو سنويا مع النادي السعودي.

وسبق للابورت اللعب بقميص بلباو لمدة 6 مواسم منذ 2012 وحتى 2018.

وانضم لابورت للنصر في 2023 قادما من مانشستر سيتي.

وشارك المدافع الإسباني في 69 مباراة بقميص النصر وسجل 9 أهداف وصنع آخر.

وفتح تعاقد النصر مع مواطنه إينييجو مارتينيز الباب لرحيل لابورت إلى فريقه القديم من جديد.

ويشارك بلباو خلال الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا.