تقرير برازيلي: أبيل فيريرا يتلقى عرضا لتدريب الأهلي

تلقى أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي مفاوضات من أجل قيادة الأهلي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وكان الأهلي قد أعلن إقالة خوسيه ريبيرو بسبب سوء النتائج مع تعيين عماد النحاس كقائم بأعمال المدير الفني لحين تعيين جهاز فني أجنبي.

وكشف موقع Bolavip البرازيلي أن البرتغالي أبيل فيريرا قد تلقى عرضا من الأهلي المصري خلال الفترة الحالية.

ويأتي ذلك تزامنا مع تلقي المدرب البرتغالي انتقادات لاذعة من جماهير ناديه بالفترة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن بالميراس كان قد تقدم بعرض لتجديد تعاقد المدير الفني والذي ينتهي عقب 3 أشهر من الآن.

وشدد التقرير على أن فكرة الرحيل الفوري للمدرب البرتغالي غير واردة وعلى جماهير بالميراس أن تطمأن باستمرار فيريرا على الأقل لنهاية تعاقده.

ولم يرد أبيل فيريرا على عرض النادي للتجديد وصرح في وقت سابق أن الوقت الحالي ليس مناسبا لمناقشة أمر التجديد وأن القرار سيتم اتخاذه بتأثير قوي من عائلته.

وكان أبيل فيريرا قد واجه الأهلي في كأس العالم للأندية الأخيرة وتغلب على الفريق بقيادة ريبيرو بهدفين دون مقابل.

وأعلن النادي الأهلي تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل تحت قيادة عماد النحاس.

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل كالآتي:

عماد النحاس - قائم بأعمال المدير الفني

عادل مصطفى - مدرب عام

محمد نجيب - مدرب مساعد

عبد الرحمن عيسى - مدرب الأحمال

أمير عبد الحميد - مدرب حراس مرمى

وليد صلاح الدين - مدير الكرة

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.