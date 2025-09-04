تقرير تركي: بشكتاش يتقدم بعرض رسمي لضم تروسارد

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 12:24

كتب : FilGoal

ليوناردو تروسارد - أرسنال ضد بايرن ميونيخ

تقدم بشكتاش التركي بعرض رسمي لضم لينادرو تروسارد لاعب أرسنال هذا الصيف.

ويرتبط تروسارد بتعاقد مع أرسنال حتى صيف 2027.

وكشف موقع Sporx التركي عن دخول بشكتاش في مفاوضات رسمية من أجل ضم تروسارد.

ولا يزال القيد مفتوحا في تركيا حتى يوم 12 سبتمبر الجاري.

وكانت تقارير تركية قد كشف أمس الأربعاء عن مفاوضات بين بشكتاش والنصر السعودي لضم ساديو ماني.

لكن ما يعرقل إتمام انتقال ماني إلى النصر حتى الآن هو تمسك جورجي جيسوس المدير الفني باستمراره.

وانضم تروسارد إلى أرسنال في يناير 2023 قادما من برايتون مقابل 36 مليون جنيه إسترليني.

وسجل تروسارد 28 هدفا مع أرسنال وقدم 23 تمريرة حاسمة في 124 مباراة لعبها مع الفريق.

وتلقى تروسارد عرضين في الفترة الماضية الأول من بوروسيا دورتموند الألماني والثاني من برينتفورد الإنجليزي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.

بشكتاش تروسارد أرسنال
