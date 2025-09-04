تقرير: التعاون يرفض طلب أهلي جدة لضم مدافعه

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 12:10

كتب : FilGoal

أهلي جدة - السوبر السعودي

رفض نادي التعاون طلب أهلي جدة شراء عقد وليد الأحمد مدافع الفريق هذا الصيف.

وكان قد ارتبط اسم وليد الأحمد بالرحيل عن التعاون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن أهلي جدة تقدم بطلب للتعاقد مع وليد الأحمد مدافع التعاون.

وأشار التقرير إلى أن التعاون يرفض بيع اللاعب حتى هذه اللحظة.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين من أجل حسم مصير الصفقة بشكل رسمي.

وكان التعاون قد سقط في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي أمام النصر.

وتغلب النصر على التعاون وقتها بخمسة أهداف دون مقابل.

بينما استهل أهلي جدة مشواره بالفوز على نيوم الصاعد حديثا بهدف دون مقابل.

الدوري السعودي أهلي جدة التعاون
