رومانو: أتليتكو مدريد رفض انتقال جالاجر إلى مانشستر يونايتد أو بالاس

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 11:51

كتب : FilGoal

كونور جالاجير - أتليتكو مدريد

رفض أتليتكو مدريد عرضا من مانشستر يونايتد لاستعارة كونور جالاجر في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات، وفقا لفابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

كما رفض رحيله إلى كريستال بالاس أيضا.

وذكر رومانو أن أتليتكو مدريد أوضح للناديين أنه ليس لديه أي خطط للسماح لجالاجر بالرحيل على سبيل الإعارة.

قبل أيام، كشفت شبكة ذا أثلتيك أن أتليتكو مدريد يفضل بيعه بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة حال وصول عرض له.

ولعب جالاجير صاحب الـ 25 عامًا، موسم 2021-2022 معارًا إلى كريستال بالاس من تشيلسي.

وسجل الإنجليزي 8 أهداف في 34 مباراة بالدوري، واختير أفضل لاعب في النادي هذا الموسم.

وانضم لاعب خط الوسط إلى أتلتيكو مدريد في صفقة قيمتها 42 مليون يورو (36.4 مليون جنيه إسترليني) الصيف الماضي، بعقد يمتد لـ5 سنوات.

وخاض جالاجير 50 مباراة خلال موسمه الأول مع أتليتكو مدريد، ولكن لم يحظى بالمشاركة أساسيا في النصف الثاني من الموسم إذ لعب 13 مباراة كبديل.

