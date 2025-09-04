فيردر بريمن يضم لاعب القادسية
الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 11:43
كتب : FilGoal
أعلن نادي القادسية السعودي انتقال لاعبه الإسباني كاميرون بويرتاس إلى فيردر بريمن الألماني.
كاميرون بويرتاس
النادي : القادسية
وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وأفاد النادي السعودي عبر موقعه: "وافقت إدارة نادي القادسية على إعارة اللاعب كاميرون لنادي فيردر بريمن الألماني".
الصفقة ليست الأولى بين القادسية وفرق الدوري الألماني هذا الصيف.
فقد أعلن نادي القادسية السعودي قبل أيام ضم الألماني يوليان فايجل قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.
كما انتقل الأرجنتيني إيزيكيل فيرنانديز من القادسية السعودي إلى نادي باير ليفركوزن.
ووقع اللاعب على عقد يربطه بالنادي الألماني حتى صيف 2030.
