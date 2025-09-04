فيردر بريمن يضم لاعب القادسية

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 11:43

كتب : FilGoal

فريق القادسية

أعلن نادي القادسية السعودي انتقال لاعبه الإسباني كاميرون بويرتاس إلى فيردر بريمن الألماني.

وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأفاد النادي السعودي عبر موقعه: "وافقت إدارة نادي القادسية على إعارة اللاعب كاميرون لنادي فيردر بريمن الألماني".

أخبار متعلقة:
سواريز: أفضل ألفاريز في المهاجم.. وأحب هالاند أكثر من لاوتارو سكالوني: الأخيرة لميسي في الأرجنتين؟ سنخوض مباراة خاصة وعاطفية ونأمل أن يستمتع الكل تجربة جديدة ومختلفة.. كورت زوما إلى كلوج الروماني تقرير تركي: بشكتاش في مفاوضات متقدمة مع ماني

Image

الصفقة ليست الأولى بين القادسية وفرق الدوري الألماني هذا الصيف.

فقد أعلن نادي القادسية السعودي قبل أيام ضم الألماني يوليان فايجل قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

كما انتقل الأرجنتيني إيزيكيل فيرنانديز من القادسية السعودي إلى نادي باير ليفركوزن.

ووقع اللاعب على عقد يربطه بالنادي الألماني حتى صيف 2030.

القادسية فيردر بريمن كاميرون بويرتاس
نرشح لكم
الشرق الأوسط: اتحاد جدة يحسم صفقتين من أوروبا تقرير: بشكتاش يطلب استعارة لابورت من النصر الرياضية: الهلال يتلقى عرضا بلجيكيا لضم ناصر الدوسري.. واهتمام برتغالي تقرير تركي: بشكتاش يتقدم بعرض رسمي لضم تروسارد ريكورد: اتحاد جدة يخطف فيرنانديز من تشيلسي ونوتنجهام فورست تقرير سعودي: الهلال يخطر ميتروفيتش بموافقته على انتقاله إلى الريان توتو سبورت: طرابزون يقترب من التواصل اتفاق مع ميلان لضم بن ناصر تقرير: ساو باولو يعد هداف الهلال بضمه في الانتقالات الشتوية
أخر الأخبار
سبنس يكشف شعوره كأول لاعب مسلم يرتدي قميص منتخب إنجلترا 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير برتغالي: باولو بينتو مرشح لتدريب الأهلي.. واتصالات مبدئية لمعرفة شروطه 41 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يجتمعان برؤساء الاتحادات لمتابعة استعدادات الأولمبياد ساعة | الكرة المصرية
محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس لبطولة الدوري الأوروبي ساعة | المحترفون
الشرق الأوسط: اتحاد جدة يحسم صفقتين من أوروبا ساعة | ميركاتو
ثنائي ليفربول ينافس هالاند على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي خلال أغسطس ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بشكتاش يطلب استعارة لابورت من النصر ساعة | ميركاتو
تقرير برازيلي: أبيل فيريرا يتلقى عرضا لتدريب الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512725/فيردر-بريمن-يضم-لاعب-القادسية