سواريز: أفضل ألفاريز في المهاجم.. وأحب هالاند أكثر من لاوتارو

الخميس، 04 سبتمبر 2025 - 11:35

كتب : FilGoal

لويس سواريز - إنتر ميامي

أشاد لويس سواريز بالمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي أعتبره الأفضل بالنسبة له في مركز الهجوم الصريح.

لويس سواريز

النادي : إنتر ميامي

ويرى سواريز أن هالاند أفضل من لاوتارو مارتينيز كما أنه لايزال يؤمن بقدرات مواطنه داروين نونيز.

وقال لويس سواريز لاعب إنتر ميامي في بودكاست أرجنتيني: "أفضل جوليان ألفاريز في مركز المهاجم ثم هاري كين من بعده".

وكشف سواريز "أحب هالاند كثيرا أكثر من لاوتارو مارتينيز، وهذا لا يعني عدم حبي لمارتينيز فهو لاعب رائع".

وشدد "أؤمن بداروين نونيز حتى الآن لأن لديه إمكانيات كبيرة ويمكنه استغلالها بشكل أفضل من ذلك".

واختتم سواريز تصريحاته "نونيز يمتلك القوة البدنية التي تمنيت امتلاكها".

وكان نونيز قد انتقل إلى صفوف الهلال السعودي هذا الصيف.

ونال نونيز انتقادات حادة خلال الموسم الماضي بسبب إهدار الفرص.

