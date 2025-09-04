أحمد سامي: نمتلك من الخبرات ما يكفي للظهور بشكل جيد في كأس العرب

يؤمن أحمد سامي مدافع بيراميدز ومنتخب مصر الثاني، أن لاعبي المنتخب يمتلكون من الخبرات ما يكفي للظهور بشكل جيد في كأس العرب.

ويستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة فريق تونس للمحليين وديا مرتين يومي السبت والثلاثاء المقبلين بالإسماعيلية.

وقال أحمد سامي لاعب منتخب مصر الثاني عبر قناة أون سبورت: "نحن نلعب باسم مصر، والمجموعة المتواجدة بمنتخب مصر الثاني لعبت من قبل أمم إفريقيا وكأس العالم".

وشدد سامي "لدينا من الخبرات ما يكفي للظهور بشكل جيد في كأس العرب".

وأضاف "سنكون سعداء حال حضور الجماهير في مواجهة تونس الودية".

واختتم سامي تصريحاته "ذلك يعتبر أول معسكر للمنتخب الثاني وسيمنحنا ذلك فرصة للانسجام قبل كأس العرب".

تقام المباراة الأولى ضد تونس يوم السبت، على أن تُلعب المواجهة الثانية يوم الثلاثاء، في إطار التحضير للبطولة التي ستقام بنسختها الحادية عشرة تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر ديسمبر المقبل.