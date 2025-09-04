ربيعة: مواجهة إثيوبيا هامة من الناحية النفسية.. وهذا الجيل يستحق التواجد بكأس العالم

أعرب رامي ربيعة مدافع فريق العين الإماراتي ومنتخب مصر عن جاهزية لاعبي المنتخب لخوض مواجهة إثيوبيا.

رامي ربيعة النادي : العين مصر

ويستضيف منتخب مصر نظيره إثيوبيا في العاشرة من مساء غدا الجمعة ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال رامي ربيعة عبر قناة أون سبورت: "نستعد لمباراة إثيوبيا بشكل خاص جدا بسبب اقترابنا من التأهل لكأس العالم".

وتابع "ستكون مباراة مهمة من الناحية النفسية بالنسبة لنا كلاعبين".

وشدد ربيعة "حلمنا من التأهل لكأس العالم 2026 اقترب بشكل كبير، ومجموعة اللاعبين الحالية تستحق ذلك وتكليل مجهوداتنا بالتأهل".

وأوضح "محمد صلاح يستحق التكريم الذي حدث في المنتخب لأنه نجم كبير ليس فقط للكرة المصرية ولكن الكرة العالمية".

واختتم ربيعة تصريحاته "الجماهير تمنحنا دافع للعب من أجلهم، ونريد إسعادهم وننتظر دعمهم أمام إثيوبيا".

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.