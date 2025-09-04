سكالوني: الأخيرة لميسي في الأرجنتين؟ سنخوض مباراة خاصة وعاطفية ونأمل أن يستمتع الكل

ألمح ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين أن مواجهة فنزويلا ربما ستكون الرسمية الأخيرة لليونيل ميسي على الأراضي الأرجنتينية.

ويستعد أبطال العالم لمواجهة فنزويلا في ملعب مونيمونتال بالعاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس في الجولة 17 وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وربما ستكون تلك آخر مباراة رسمية لميسي سيخوضها على أرض الأرجنتين، إذ أعلن الاتحاد الأرجنتيني في وقت سابق إلى أن التانجو سيخوض 4 مباريات ودية شهري أكتوبر ونوفمبر خارج البلاد.

وسيتبقى التوقف الدولي لشهر مارس 2026 وحينها سيخوض منتخب الأرجنتين وديتين وفقا للوضع الحالي قبل المشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا والتي ربما ستمثل نهاية مشوار ميسي مع التانجو.

وقال ليونيل سكالوني خلال المؤتمر الصحفي: "سنخوض مباراة خاصة للغاية وعاطفية، من الرائع أن يكون ميسي معنا ونأمل أن يستمتع الجمهور وهو أيضا بتلك المباراة كثيرا".

وأضاف "هل سيبدأ ميسي أساسيا؟ نعم والأمر واضح، كيف لا يحدث ذلك".

وأكمل "كل اللاعبين سيسافرون إلى الإكوادور، والأمر يعتمد على كيف سننهي مباراة فنزويلا".

ويختتم منتخب الأرجنتين التصفيات خارج أرضه بأن يحل ضيفا على الإكوادور فجر الأربعاء المقبل.

وتابع سكالوني خلال المؤتمر: "نحن في موقف يجعلنا نقدم بعض الدقائق لمجموعة من اللاعبين الجدد".

وواصل "يوم الإثنين تدرب معنا لاعبو منتخب الشباب لأننا أردنا رؤيتهم، من المهم أن يشعروا بالراحة وأنهم جزء من العمل".

وأردف "إيميليانو مارتينيز يقدم عملا جيدا للغاية، وهو شخص إيجابي ويفكر بالفعل في المنتخب الأرجنتيني".

واستدرك "كانت بعض مباريات التصفيات معقدة لكن الأرقام تقول إننا الأول وفي وضع مريح".

وأتم "سنواجه خصما صعبا وهم قريبون من التأهل لكأس العالم، وسيكون ذلك حدثا تاريخيا بالنسبة لهم".

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائيات كأس العالم 2026 إذ يتصدر الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق 10 نقاط عن الإكوادور والبرازيل.

فيما يحتل منتخب فنزويلا المركز السابع برصيد 18 نقطة وهو المؤهل للملحق العالمي قبل جولتين على النهاية.

