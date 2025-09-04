تجربة جديدة ومختلفة.. كورت زوما إلى كلوج الروماني

أعلن نادي كلوج الروماني ضم الفرنسي كورت زوما في صفقة انتقال حر.

ووصفت الصحف الإنجليزية الصفقة بـ "الصادمة" بعد انتقال لاعب تشيلسي ووست هام

ووفقا للتقارير فإن المدافع البالغ 30 عاما وقع لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وسينضم في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع وست هام.

وقضى زوما الموسم الماضي معارا لصفوف العروبة السعودي.

وبدأ زوما مسيرته في 2009 مع سانت إيتيان وفي 2014 انتقل لتشيلسي وخرج أكثر من فترة إعارة لسانت إيتيان وستوك سيتي وإيفرتون.

وفي 2021 انتقل لوست هام في 2021 وخاض 103 مباراة وسجل 6 أهداف.

وخلال الموسم الماضي مع العروبة شارك في 20 مباراة وصنع هدفا.

وتوج زوما خلال مسيرته بـ 8 ألقاب على مستوى الأندية وكأس العالم للشباب 2013.

ويحتل كلوج المركز الثامن في ترتيب الدوري الروماني برصيد 12 نقطة بفارق 8 نقاط عن الصدارة.

وودع كلوج دوري المؤتمر الأوروبي من الدور التمهيدي بعدما خسر بنتيجة 7-2 في الإياب ضد هاكن السويسري بعد الفوز 1-0.

وتوج كلوج الروماني بلقب الدوري 8 مرات آخرها في 2021-22 وكأس رومانيا والسوبر الروماني.