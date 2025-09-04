قبل مواجهة إثيوبيا.. منتخب مصر يواصل تدريباته على استاد القاهرة

واصل منتخب مصر الأول تدريبات على استاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبذلك تدرب منتخب مصر الأول على استاد القاهرة لليوم الثاني على التوالي.

وذلك بعدما خاض الفراعنة التدريبات الجماعية في الأيام السابقة على استاد السلام، بسبب أعمال الصيانة في استاد القاهرة.

وبدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية والتدرب على جمل فنية وتسديد على المرمى.

بينما خاض اللاعبون تقسيمة في نهاية المران وحرص الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تجربة أكثر من جملة فنية.

وشهد المران حضور هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة وكل من أحمد حلمي الشريف ومحمد أبو حسين ومصطفى عزام أعضاء الإدارة.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.