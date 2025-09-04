منتخب السعودية مهدد بغياب ثنائي جديد أمام مقدونيا

هيرفي رينارد - السعودية

بات الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد مهددا بغياب ثنائي جديد خلال مواجهة مقدونيا.

ويلعب منتخب السعودية ضد مقدونيا يوم الخميس 4 سبتمبر.

فيما يواجه نظيره التشيكي يوم 8 سبتمبر تحضيرا لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

وانضم ناصر الدوسري و زياد الجهني للمصابين في الأخضر بجانب سالم الدوسري ونواف العقيدي.

واكتفى ناصر الدوسري بتدريبات رفقة الجهاز الطبي للمنتخب السعودي.

في حين يعاني زياد الجهني من الآم في الكاحل قبل خوض المنتخب السعودي مواجهة ودية أمام مقدونيا، مساء الخميس.

وأسفرت قرعة المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 عن مواجهات عربية قوية.

وجاء نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر – الإمارات – عمان

المجموعة الثانية: السعودية – العراق – إندونيسيا

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأربعاء 8 أكتوبر

عمان x قطر

6:00 مساءً

السبت 11 أكتوبر:

الإمارات x عمان

8:15 مساءً

الثلاثاء 14 أكتوبر:

قطر x الإمارات

8:15 مساءً

المجموعة الثانية:

الأربعاء 8 أكتوبر:

السعودية x إندونيسيا

8:15 مساءً

السبت 11 أكتوبر:

العراق x إندونيسيا

6:00 مساءً

الثلاثاء 14 أكتوبر:

السعودية x العراق

10:30 مساءً.

وتأهل بالفعل 6 منتخبات من آسيا لكأس العالم للأندية 2026 ويتبقى مقعدان من المرحلة الرابعة المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

وتأهلت فرق إيران وأوزبكستان عن المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن عن المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا عن المجموعة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الستة المتأهلة.

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب السعودية هيرفي رينار
