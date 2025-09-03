تقرير تركي: بشكتاش في مفاوضات متقدمة مع ماني

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 23:35

كتب : FilGoal

ساديو ماني

دخل نادي بشكتاش التركي في مفاوضات متقدمة مع السنغالي ساديو ماني جناح النصر السعودي.

ويسعى نادي بشكتاش لضم ماني من النصر هذا الصيف.

وكشفت صحيفة Akşam التركية أن المفاوضات بين بشكتاش والنصر قد بدأت خلال الساعات القليلة الماضية.

ولا يزال القيد مفتوحا في تركيا حتى يوم 12 سبتمبر الجاري.

وأشار التقرير إلى أن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر يتمسك باستمرار ساديو ماني حتى الآن.

ويرغب جيسوس في الحفاظ على ماني مع الفريق.

وكان النصر قد حسم أكثر من صفقة هذا الصيف بضم جواو فيليكس وكينجسلي كومان وإينيجو مارتينيز ونادر الشراري وعبد الملك الجابر.

وتغلب النصر على التعاون بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري.

ويلعب النصر مباراته المقبلة أمام الخلود في الجولة الثانية يوم 14 سبتمبر الجاري.

وخاض ماني مباراة النصر أمام التعاون كاملة ولم يسجل في خماسية التفوق على التعاون.

