مدرب إثيوبيا: تنتظرنا مهمة صعبة أمام منتخب مصر.. وتحسنا في هذه النقاط

شدد ميساي تيفيري مدرب إثيوبيا على صعوبة مباراة منتخب بلاده ضد منتخب مصر.

ويلعب منتخب إثيوبيا ضد نظيره المصري يوم الجمعة ضمن تصفيات كأس العالم.

وقال ميساي تيفيري مدرب منتخب إثيوبيا عبر موقع Pan Africa Football: "تنتظرنا مهمة صعبة أمام منتخب مصر، لكننا تطورنا على مستوى التحولات الهجومية واستغلال الكرات الثابتة والاستحواذ على الكرة".

وأضاف "التغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها، لكن أعتقد أننا نتحسن من خلال تطوير هذه النقاط".

ويحل منتخب إثيوبيا ضيفا على نظيره المصري في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل.

بينما يأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

وتقام مباراة مصر وإثيوبيا يوم الجمعة المقبل الموافق 5 سبتمبر.

وتنطلق في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناتي أون سبورت وSSC SPORTS السعودية.