النحاس: ندرس خوض مباراة ودية بفترة التوقف الدولي.. ومنتخب المغرب طمأننا على إصابة داري

يدرس عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي إقامة مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي باللاعبين المتاحين.

وكشف النحاس عن وصول تقرير طبي من منتخب المغرب يوضح تعرض أشرف داري لإصابة بسيطة في العضلة الضامة.

وقال عماد النحاس عبر قناة الأهلي: "الجهاز الفني بالكامل من أبناء النادي الأهلي ونعلم صعوبة التوقيت والظروف لكن إن شاء الله نعوض الفترة الماضية".

وتابع "نبدأ عملنا غدا الخميس بعد نهاية فترة الإجازة، وسنعمل في الأهلي حتى لو ليوم واحد، ولا أعلم مدة استمرارنا لكن سنبذل قصارى جهدنا حتى النهاية".

وشدد "ربما هناك تشابه بين تولي المسؤولية في الوقت الحالي والفترة الماضية بالقدوم بعد إهدار عدد من النقاط وضرورة حصد كافة النقاط المقبلة وهو ما يتكرر حاليا".

وأوضح "لم أستبدل موعد تدريبات الغد احتراما للجدول الذي تم وضعه، وسيتم مناقشة الأمر غدا بشأن موعد المران الصباحي".

وكشف النحاس "عودة المصابين تمنحنا خيارات أفضل في الفترة المقبلة، وغدا الخميس سنناقش موقف أحمد عبد القادر وبشكل كبير سيتواجد معنا في التدريبات، لكن رؤية النادي هي الأهم".

أما عن الفترة السابقة فقال: "أعتقد من غير المنطقي أكون في الجهاز الفني وأتحدث عن أي شيء، لكن ما أؤكده أنه لم يكن هناك ما يمنع ظهورنا بشكل جيد، تدربنا جيدا لكن هو التوفيق وعدم التوفيق وكنا نحتاج وقت أطول للتجانس بين اللاعبين وتنفيذ التعليمات".

وبسؤاله عن الفترة المقبلة أجاب "هناك أكثر من لاعب في المنتخبات الوطنية المختلفة، وسنناقش إمكانية خوض مباراة ودية في فترة التوقف الدولي باللاعبين المتاحين".

وشدد "الدوري صعب لأن عدد المباريات أقل من الطبيعي، والجميع يسعى لجمع نقاط بحثا عن التواجد في مجموعة القمة".

وواصل "لم تكن هناك مشكلة بسبب جلوس لاعبين على مقاعد البدلاء، الطبيعي أن كل لاعب يرغب في اللعب لكن في النهاية وجهة نظر الجهاز الفني تحترم".

وبالحديث عن المصابين كشف "محمد شكري في المرحلة الأخيرة من التأهيل، وياسين مرعي أقرب لاعب للعودة للمشاركة في المباريات وبعده ياسر إبراهيم، وأتوقع عودة الجميع مع استئناف الدوري".

واختتم النحاس تصريحاته "التقارير الطبية من منتخب المغرب طمأنتنا بشأن إصابة أشرف داري وأنها بسيطة وسيتم متابعة الأمر".

وأعلن النادي الأهلي تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل تحت قيادة عماد النحاس.

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل كالآتي:

عماد النحاس - قائم بأعمال المدير الفني

عادل مصطفى - مدرب عام

محمد نجيب - مدرب مساعد

عبد الرحمن عيسى - مدرب الأحمال

أمير عبد الحميد - مدرب حراس مرمى

وليد صلاح الدين - مدير الكرة

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.