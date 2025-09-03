استدعاء لاعب سيراميكا بمنتخب مصر الثاني بسبب إصابة كريم فؤاد

أعلن أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، استدعاء أحمد هاني ظهير أيمن سيراميكا كليوباترا لمعسكر المنتخب المقام بالإسماعيلية.

ويستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة فريق تونس للمحليين وديا مرتين يومي السبت والثلاثاء المقبلين.

وكشف أحمد حسن في تصريحات صحفية أن استدعاء أحمد هاني لمعسكر منتخب مصر الثاني نظرا لشعور كريم فؤاد ظهير الأهلي بإجهاد عضلي يستدعي إراحته.

وفضّل الجهاز الفني إعفاء كريم فؤاد من الودية الأولى من أجل الراحة على أن يشارك في الودية الثانية بعد منحه أكبر قدر من الراحة.

وأشاد أحمد حسن بالأجواء داخل المعسكر المقام حاليا في الإسماعيلية، مؤكدًا أن الأمور تسير على ما يرام استعدادا للوديتين أمام تونس، ضمن برنامج المنتخب استعدادا للمشاركة في كأس العرب في قطر نهاية ديسمبر القادم.

منتخب مصر الثاني يواجه تونس مرتين

تقام المباراة الأولى السبت، على أن تُلعب المواجهة الثانية يوم الثلاثاء، في إطار التحضير للبطولة التي ستقام بنسختها الحادية عشرة تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتُلعب المواجهتين على ستاد الإسماعيلية.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر ديسمبر المقبل.

قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب

وكان حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الوطني، قد أعلن القائمة النهائية المشاركة في البطولة، والتي ضمت الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - علي لطفي - محمود جاد - عصام ثروت.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - أحمد سامي - محمود رزق - علي الفيل - مصطفى العش - عمر جابر - كريم فؤاد - كريم حافظ - يحيى زكريا - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد النني - أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد عاطف قطة - عمر الساعي - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - ميدو جابر - مصطفى سعد.

خط الهجوم: مروان حمدي - ناصر منسي - حسام حسن - حسين الشحات - محمود عبد الحفيظ زلاكة.