استدعاء لاعب سيراميكا بمنتخب مصر الثاني بسبب إصابة كريم فؤاد

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 22:05

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني

أعلن أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، استدعاء أحمد هاني ظهير أيمن سيراميكا كليوباترا لمعسكر المنتخب المقام بالإسماعيلية.

ويستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة فريق تونس للمحليين وديا مرتين يومي السبت والثلاثاء المقبلين.

وكشف أحمد حسن في تصريحات صحفية أن استدعاء أحمد هاني لمعسكر منتخب مصر الثاني نظرا لشعور كريم فؤاد ظهير الأهلي بإجهاد عضلي يستدعي إراحته.

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت بقيادة النحاس تقرير: يايسله يجدد تعاقده مع أهلي جدة لمدة موسمين في الجول يكشف التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت في الأهلي تمهيدا للانضمام إلى الأهلي.. زد يعلن رحيل عادل مصطفى

وفضّل الجهاز الفني إعفاء كريم فؤاد من الودية الأولى من أجل الراحة على أن يشارك في الودية الثانية بعد منحه أكبر قدر من الراحة.

وأشاد أحمد حسن بالأجواء داخل المعسكر المقام حاليا في الإسماعيلية، مؤكدًا أن الأمور تسير على ما يرام استعدادا للوديتين أمام تونس، ضمن برنامج المنتخب استعدادا للمشاركة في كأس العرب في قطر نهاية ديسمبر القادم.

منتخب مصر الثاني يواجه تونس مرتين

تقام المباراة الأولى السبت، على أن تُلعب المواجهة الثانية يوم الثلاثاء، في إطار التحضير للبطولة التي ستقام بنسختها الحادية عشرة تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتُلعب المواجهتين على ستاد الإسماعيلية.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر ديسمبر المقبل.

قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب

وكان حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الوطني، قد أعلن القائمة النهائية المشاركة في البطولة، والتي ضمت الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - علي لطفي - محمود جاد - عصام ثروت.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - أحمد سامي - محمود رزق - علي الفيل - مصطفى العش - عمر جابر - كريم فؤاد - كريم حافظ - يحيى زكريا - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد النني - أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد عاطف قطة - عمر الساعي - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - ميدو جابر - مصطفى سعد.

خط الهجوم: مروان حمدي - ناصر منسي - حسام حسن - حسين الشحات - محمود عبد الحفيظ زلاكة.

منتخب مصر الثاني أحمد حسن كأس العرب
نرشح لكم
قبل مواجهة إثيوبيا.. منتخب مصر يواصل تدريباته على استاد القاهرة مدرب إثيوبيا: تنتظرنا مهمة صعبة أمام منتخب مصر.. وتحسنا في هذه النقاط خبر في الجول - اتحاد الكرة يتخذ خطوات لقيد أوشينج مع الزمالك خبر في الجول - الزمالك ينتظر موقف اتحاد الكرة من قيد بارون أوشينج النحاس: ندرس خوض مباراة ودية بفترة التوقف الدولي.. ومنتخب المغرب طمأننا على إصابة داري تحضيرا لكأس العالم.. منتخب الشباب يتعادل مع الجبلين السعودي الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت بقيادة النحاس في الجول يكشف حقيقة استبعاد معالي من حسابات فيريرا
أخر الأخبار
سكالوني: الأخيرة لميسي في الأرجنتين؟ سنخوض مباراة خاصة وعاطفية ونأمل أن يستمتع الكل ساعة | أمريكا
تجربة جديدة ومختلفة.. كورت زوما إلى كلوج الروماني ساعة | الكرة الأوروبية
قبل مواجهة إثيوبيا.. منتخب مصر يواصل تدريباته على استاد القاهرة ساعة | منتخب مصر
منتخب السعودية مهدد بغياب ثنائي جديد أمام مقدونيا 2 ساعة | سعودي في الجول
تقرير تركي: بشكتاش في مفاوضات متقدمة مع ماني 2 ساعة | سعودي في الجول
مدرب إثيوبيا: تنتظرنا مهمة صعبة أمام منتخب مصر.. وتحسنا في هذه النقاط 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اتحاد الكرة يتخذ خطوات لقيد أوشينج مع الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك ينتظر موقف اتحاد الكرة من قيد بارون أوشينج 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512710/استدعاء-لاعب-سيراميكا-بمنتخب-مصر-الثاني-بسبب-إصابة-كريم-فؤاد