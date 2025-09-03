جيوكيريس وإيزي على رأس قائمة أرسنال في أبطال أوروبا.. وغياب جيسوس

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 22:04

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - جابريل جيسوس - أرسنال

تواجد الثنائي فيكتور جيوكيريس وإيبيريتشي إيزي على رأس قائمة أرسنال لخوض دوري أبطال أوروبا.

فيما غاب البرازيلي جابريل جيسوس ومايلز لويس سكيلي عن قائمة النادي اللندني في المرحلة الأولى للمسابقة.

وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.

وسيلعب كل فريق أمام فريقين من كل مستوى.

مواجهات أرسنال

بايرن ميونيخ "داخل" - إنتر "خارج" - أتليتكو مدريد "داخل" - كلوب بروج "خارج" - أولمبياكوس "داخل" - سلافيا براج "خارج" - كايرات ألماتي الكازاخستاني "داخل" - أتليتك بلباو "خارج"

وجاءت قائمة أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا - كيبا أريزابالاجا - تومي سيتفورد

خط الدفاع: ويليام ساليبا - كريستيان موسكيرا - بييرو هينكابي - بن وايت - بييرو هينكابي - جابرييل ميجاليس - يورين تيمبر - ريكاردو كالافوري

الوسط: مارتن أوديجارد - كريستيان نورجارد - لياندرو تروسارد - نوني مادويكي - ميكيل ميرينو - مارتن زوبيميندي - ديكلان رايس

الهجوم: كاي هافرتز - ماكس داومان - بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - فيكتور جيوكيريس - إيبرشي إيزي.

أرسنال دوري أبطال أوروبا
