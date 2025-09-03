قائمة ليفربول الأوروبية - تواجد صلاح واستبعاد كييزا قبل 8 مواجهات نارية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي قائمته المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح، فيما غاب الإيطالي فيديريكو كييزا عن القائمة الأوروبية رغم تألقه في انطلاقة الموسم كبديل.

وجاءت قائمة أرني سلوت

حراسة المرمى: أليسون بيكر – جورجي مامادراشيفيلي – فريدي وودمان.

الدفاع: كونور برادلي – جيريمي فريمبونج – جو جوميز – مليوس كيركيز – إبراهيما كوناتيه – جيوفاني ليوني – أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك.

الوسط: واتارا إندو – ريان خرافينبيرخ – كورتيس جونز – أليكسيس ماك أليستر – ريو نجاهوما – محمد صلاح – دومينيك سوبوسلاي – فلوريان فيرتز.

الهجوم: هوجو إيكيتيكي – كودي كاجبو – ألكسندر إيزاك.

ويسعى ليفربول للعودة لمنصة التتويج بدوري الأبطال، حيث يرجع آخر تتويج للريدز بدوري الأبطال إلى موسم 2018 - 2019، حين حقق لقبه السادس.

ويبدأ ليفربول مشواره بمواجهة أتلتيكو مدريد في أنفيلد.

ويأتي الصدام الأكبر ضد ريال مدريد في الجولة الرابعة على أنفيلد أيضا.

الخروج الأصعب سيكون إلى أرض إنتر وصيف النسخة الماضية في الجولة السادسة.

مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ليفربول × أتلتيكو مدريد (الأربعاء 17 سبتمبر)

جالاتاسراي × ليفربول (الثلاثاء 30 سبتمبر)

أينتراخت فرانكفورت × ليفربول (الأربعاء 22 أكتوبر)

ليفربول × ريال مدريد (الثلاثاء 4 نوفمبر)

ليفربول × أيندهوفن (الأربعاء 26 نوفمبر)

إنتر × ليفربول (الثلاثاء 9 ديسمبر)

أولمبيك مارسيليا × ليفربول (الأربعاء 21 يناير)

ليفربول × كاراباج (الأربعاء 28 يناير)

وواجه ليفربول منافسه ريال مدريد الموسم الماضي في مرحلة الدوري، وفاز الريدز بثنائية دون رد.

ويتواجد في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية 36 فريقا.

وتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات، في كل مستوى 9 فرق.

وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.

قائمة ليفربول الأوروبية ليفربول دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي
