تحضيرا لكأس العالم.. منتخب الشباب يتعادل مع الجبلين السعودي

تعادل منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم مع الفريق الأول بنادي الجبلين السعودي 3-3.

وأقيمت المباراة مساء الأربعاء بملعب المشروع الوطني المنتخبات بمدينة 6 أكتوبر ضمن استعداداته لكأس العالم للشباب.

وأحرز ثلاثية منتخب مصر للشباب كل من: محمد حامد (هدفين) ومحمد السيد.

وجاءت المباراة قوية وحافلة بالندية خاصة فى الشوط الثاني، بينما سيطر المنتخب على معظم فتراتها فى الشوط الأول

ولعب منتخب الشباب بتشكيل ضم :

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر

الدفاع: مهاب سامي - معتز محمد - أحمد عابدين - عبد الله يوستنجي

الوسط: محمد السيد - سفاجا - أحمد خالد كاباكا

الهجوم: محمد عبد الله - محمد حامد - عمرو خالد بيبو.

وتستضيف تشيلي مناسفات كأس العالم للشباب في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.