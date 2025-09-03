تحضيرا لكأس العالم.. منتخب الشباب يتعادل مع الجبلين السعودي
الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 21:09
كتب : محمد جمال
تعادل منتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم مع الفريق الأول بنادي الجبلين السعودي 3-3.
وأقيمت المباراة مساء الأربعاء بملعب المشروع الوطني المنتخبات بمدينة 6 أكتوبر ضمن استعداداته لكأس العالم للشباب.
وأحرز ثلاثية منتخب مصر للشباب كل من: محمد حامد (هدفين) ومحمد السيد.
وجاءت المباراة قوية وحافلة بالندية خاصة فى الشوط الثاني، بينما سيطر المنتخب على معظم فتراتها فى الشوط الأول
ولعب منتخب الشباب بتشكيل ضم :
حراسة المرمى: عبد المنعم تامر
الدفاع: مهاب سامي - معتز محمد - أحمد عابدين - عبد الله يوستنجي
الوسط: محمد السيد - سفاجا - أحمد خالد كاباكا
الهجوم: محمد عبد الله - محمد حامد - عمرو خالد بيبو.
وتستضيف تشيلي مناسفات كأس العالم للشباب في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.
نرشح لكم
قبل مواجهة إثيوبيا.. منتخب مصر يواصل تدريباته على استاد القاهرة مدرب إثيوبيا: تنتظرنا مهمة صعبة أمام منتخب مصر.. وتحسنا في هذه النقاط خبر في الجول - اتحاد الكرة يتخذ خطوات لقيد أوشينج مع الزمالك خبر في الجول - الزمالك ينتظر موقف اتحاد الكرة من قيد بارون أوشينج النحاس: ندرس خوض مباراة ودية بفترة التوقف الدولي.. ومنتخب المغرب طمأننا على إصابة داري استدعاء لاعب سيراميكا بمنتخب مصر الثاني بسبب إصابة كريم فؤاد الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت بقيادة النحاس في الجول يكشف حقيقة استبعاد معالي من حسابات فيريرا