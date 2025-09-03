تقرير: القادسية أتم صفقة ضم أوتافيو من النصر

أوتافيو - البرتغال

أتم نادي القادسية السعودي صفقة ضم البرتغالي أوتافيو من النصر.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 10 سبتمبر الجاري.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن حسم القادسية صفقة أوتافيو بشكل رسمي بعد إتمام كافة الإجراءات المالية والإدارية.

وأشار التقرير إلى أنه قد تم حسم كل شيء ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي فقط.

وحسم نادي القادسية صفقة أوتافيو بناء على رغبة من ميشيل جونزاليس المدير الفني في دعم خط الوسط.

وكان النصر استبعد البرتغالي أوتافيو، الذي تبقَّى في عقده عامٌ واحدٌ، من قائمة الفريق الرسمية في المسابقات السعودية، لأسباب فنية، يراها المدرب جورجي جيسوس.

ويُنتظر أن يتضح مصير الدولي البرتغالي خلال الأيام المقبلة، أي قبل نهاية السوق الصيفية في السعودية، 10 سبتمبر الجاري.

وخلال مسيرته مع النصر، خاض أوتافيو 84 مباراةً، سجل فيها 12 هدفًا، وقدَّم 16 تمريرةً حاسمةً.

يذكر أن أوتافيو انضمَّ إلى النصر قادمًا من بورتو، صيف 2023، في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو.

ويتقاضى اللاعب إجمالي رواتب تبلغ 42 مليون يورو خلال ثلاثة مواسم، بواقع 13 مليون في الموسم الأول، و14 مليون في الثاني، و15 مليون في الأخير، إلى جانب امتيازات مالية أخرى.

