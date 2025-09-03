مصطفى محمد مرشح لجائزة لاعب الشهر في نانت

دخل مصطفى محمد مهاجم نانت ضمن القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بالدوري الفرنسي.

ويتواجد مصطفى محمد حاليا في معسكر منتخب مصر تحضيرا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن نانت تواجد مصطفى محمد ضمن 4 مرشحين لجائزة لاعب الشهر.

ويتنافس مصطفي محمد مع الثلاثي: أنتوني لوبيز حارس المرمى، ويوهان توم ليبينانت، والمدافع تيليل تاتي.

وحقق نانت فوزه الأول بالدوري الفرنسي هذا الموسم بعد الانتصار على أوكسير بهدف دون رد سجله مصطفى محمد.

وسجل مصطفى الهدف في الدقيقة الثامنة مستغلا تمريرة من هيربا جيراسي لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وشارك مصطفى محمد في المباراة بشكل أساسي للمباراة الثالثة على التوالي.

وسجل مصطفى محمد أول أهداف نانت خلال الموسم الحالي.

ووصل النجم المصري للهدف رقم 26 بقميص نانت خلال 115 مباراة.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد نيس يوم الأحد 14 سبتمبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي.