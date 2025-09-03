في الجول يكشف حقيقة استبعاد معالي من حسابات فيريرا

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

عبد الحميد معالي - الزمالك

علم FilGoal.com حقيقة استبعاد المغربي عبد الحميد معالي من الحسابات الفنية ليانيك فيريرا مدرب الزمالك.

وترددت أنباء عن خروج اللاعب من حسابات فيريرا، وخوض التدريبات مع فريق الشباب بالنادي لحين الجاهزية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن يانيك فيريرا لم يستبعد عبد الحميد معالي من حساباته الفنية، ولم يطلب خوضه للتدربيات مع فريق الشباب بالنادي كما يتردد.

وخرج معالي من قائمة الزمالك خلال مباراتي فاركو ووادي دجلة بقرار فني من فيريرا.

معالي انضم للزمالك بداية الموسم الحالي قادما من اتحاد طنجة المغربي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم 13 سبتمبر ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

ويتصدر المصري البورسعيدي المسابقة برصيد 11 نقطة وذلك بعد فوزه على كهرباء الإسماعيلية برباعية دون رد.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع مودرن سبورت صاحب المركز الثالث.

ثم بتروجت في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، وبيراميدز خامسا برصيد 8 نقاط.

بينما يحتل الأهلي المركز الـ13 برصيد 5 نقاط، ويتبقى له مباراة.

