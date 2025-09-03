ريكورد: اتحاد جدة يخطف فيرنانديز من تشيلسي ونوتنجهام فورست
الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 19:40
كتب : FilGoal
أتم نادي اتحاد جدة اتفاقه مع سبورتنج براجا البرتغالي لضم الواعد روجر فيرنانديز.
وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي حتى يوم 10 سبتمبر المقبل.
وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن اتحاد جدة أتم اتفاقه مع سبورتنج براجا بشأن ضم روجر فيرنانديز مقابل 35 مليون يورو.
وذكرت التقارير أن اتحاد جدة سيدفع 33 مليون يورو كمبلغ ثابت ومليونا يورو كمتغيرات.
وأوضحت التقارير ذاتها أن صاحب الـ20 عاما كان محط أنظار تشيلسي ونوتنجهام فورست قبل أن يتم الاتحاد الاتفاق بشأن ضمه.
فيرنانديز بدأ مسيرته مع سبورتنج براجا بعمر 16 عاما، وخاض أولى مبارياته مع الفريق الأول للنادي البرتغالي في موسم 2021-2022.
ولعب فيرنانديز 59 مباراة مع سبورتنج براجا وسجل 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.
